Comviva stellt die nächste Generation des MobiLytix(TM) Marketing Studios vor

New Delhi (ots/PRNewswire) -Einführung der nächsten Generation der KI-gestützten Omnichannel-Marketing-Plattform mit einer neuen digitalen Marketing- und einer verbesserten Treue- und PrämienlösungComviva (https://www.comviva.com/), der weltweit führende Anbieter von Mobilitätslösungen, kündigte heute seine aufregenden neuen Funktionen an, die Kommunikationsdienstleistern (CSPs) dabei helfen, personalisierte Kundenerfahrungen in großem Umfang zu liefern und das Wachstum zu fördern.Die neue Markteinführung beschleunigt die Entwicklung der Telekommunikationsbranche hin zu einer technologiebasierten, integrierten Plattform für digitales Engagement und Customer Lifetime Value, die in anderen Branchen bereits eine wichtige Rolle spielt.Zu den neu angekündigten Lösungen gehören:- Einführung der nächsten Generation von MobiLytixTM Marketing Studio - integriertes Portfolio von Marketinglösungen, das Real Time Marketing, Digital Marketing, Rewards und AI Workbench (AIX) umfasst- Einführung einer neuen MobiLytixTM Digitales Marketing-Lösung - eine Plattform zur Automatisierung der Kundenbindung für digitale Kanäle- Wesentliche Erweiterung der MobiLytixTM Rewards-Lösung - eine Plattform für die Bereitstellung attraktiver Kundenbindungs- und Prämienprogramme für Endverbraucher, Unternehmen und Mitarbeiter.Die neue MobiLytixTM Marketing Studio Plattform von Comviva bietet Kommunikationsdienstleistern (CSPs) die Möglichkeit, Omnichannel-Marketingprogramme mit hoher Wirkung durchzuführen, um den Umsatz und den Customer Lifetime Value zu steigern. Mit einer neuen Lösung für digitales Marketing, einer verbesserten Prämien- und Treueplattform, erprobten KI- und Echtzeit-Marketing-Produkten ermöglicht die neue Comviva-Plattform Unternehmen, die volle Kontrolle über das Kundenengagement über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu übernehmen und differenzierte digitale Echtzeit-Erlebnisse in großem Umfang anzubieten.Manoranjan "Mao" Mohapatra, Chief Executive Officer bei Comviva , sagte bei dieser Gelegenheit: "Unsere Strategie, ein personalisiertes digitales Erlebnis in großem Umfang zu schaffen, bringt unseren Kunden einen immensen Wert und Wachstum. Ich freue mich, die Markteinführung unseres MobiLytix(TM) Marketing Studios der nächsten Generation ankündigen zu können, das unseren Kunden über alle Kanäle hinweg ein nahtloses, KI-gestütztes digitales Erlebnis bietet. Dies sind aufregende Zeiten, und wir sind stolz darauf, bei der Gestaltung der Agenda für die beste Kundenerfahrung in der Branche eine führende Rolle zu spielen."Amit Sanyal, EVP & Chief Operating Officer - Consumer Value Solutions bei Comviva , sagte: "Personalisierte, kontextbezogene digitale Erlebnisse in Echtzeit und in großem Umfang zu liefern, ist das nächste große Ding für Vermarkter. Wir freuen uns, dass wir einen Schritt in diese Richtung machen können. Mit MobiLytix(TM) Marketing Studio schaffen wir neue Möglichkeiten und Maßstäbe, um die digitale Erfahrung in Echtzeit durch Technologie zu maximieren. Jede Lösung, die entweder einzeln oder in Kombination eingesetzt wird, soll Unternehmen dabei helfen, wirkungsvolle Geschäftsergebnisse zu erzielen."MobiLytix(TM) ist eine der weltweit führenden Marketingplattformen, die Customer Engagement, Data Science und intelligente KI-gesteuerte Automatisierungsfunktionen in einer einzigen Plattform vereint, um Kampagnen in Echtzeit und in großem Umfang durchzuführen. Indem Unternehmen ihre Kunden mit der richtigen Botschaft zur richtigen Zeit und über jeden beliebigen Kanal ansprechen, können sie die Kundenerfahrung verbessern, den Customer Lifetime Value steigern und das Umsatzwachstum fördern. Mit einem Kundenstamm von über 200 Millionen und Kunden, die einen Umsatzzuwachs von 8 % und mehr erzielen, kann MobiLytix(TM) eine nachweisliche Erfolgsbilanz vorweisen.