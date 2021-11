Comviva bringt wegweisende BlueMarble-Plattform für digitalen Handel und Geschäftssysteme auf den Markt

Finanztrends Video zu Platin



Neu-Delhi (ots/PRNewswire) -Cloudnative und auf Microservices basierende integrierte Plattform für digitalen Handel, Kundenbetreuung und Partnermanagement zur Verbesserung geschäftlicher Agilität und für mehr WachstumComviva (https://www.comviva.com/), der weltweit führende Anbieter von Mobilitätslösungen, hat heute die Einführung seiner BlueMarble-Plattform der nächsten Generation (https://www.comviva.com/products-solutions/digital-systems/bluemarble/) bekannt gegeben.Das neue BlueMarble ist eine integrierte Plattform für digitalen Handel, Auftragsmanagement, Kundenbetreuung und Partnermanagement. Die Lösung wurde speziell für Kommunikationsdienstanbieter (CSPs) entwickelt und besteht in einer 5G-fähigen, cloudnativen, Microservices-basierten, offenen und modularen Digital-Plattform, die geschäftliche Agilität, hohe Leistung und Flexibilität für schnell personalisierte digitale Angebote bietet.Mit BlueMarble von Comviva können Kommunikationsdienstanbieter alle Kundentypen (Verbraucher und Unternehmen, bestehende und neue), alle Kanäle (unterstützte, nicht unterstützte, aktuelle und zukünftige), Multiplay-Unternehmen und Partner-Ökosysteme aktiv nutzen. Mit dem neuen BlueMarble unterstützt Comviva den gesamten digitalen Kundenlebenszyklus vom Entdecken, dem Einkauf, der Bestellung und der Abrechnung bis hin zur Bezahlung und Instandhaltung. Die Lösung ermöglicht es den Kommunikationsdienstanbietern, aktiv auf neue Einnahmequellen zuzugreifen und gleichzeitig die Zeit zu verkürzen, neue Geschäftszweige wie 5G, Cloud-Anwendungen, IoT und virtualisierte Services einzuführen und zu monetarisieren.Bei dieser Gelegenheit erklärte Manoranjan (Mao) Mohapatra, Chief Executive Officer (CEO) von Comviva: "Mit unserer innovativen BlueMarble-Lösung legen wir die digitale Messlatte deutlich höher. Die Grenzen zwischen den Branchen verschwimmen und die Kommunikationsdienstanbieter konkurrieren heute auf verschiedenen Ebenen mit Digital-Native-Unternehmen. Die neue BlueMarble-Lösung stellt einen großen Aufwärtstrend dar und wird den CSPs in diesem von Innovation und Agilität getriebenen 5G-Zeitalter ganz neue Möglichkeiten bieten. Es soll den Unternehmen dabei helfen, neue Produkte schnell auf den Markt zu bringen, ihren Umsatz zu steigern, ihre Partner-Ökosysteme zu erweitern und eine erstklassige Kundenerfahrung zu bieten.""Unsere Produkt-Roadmaps, unsere Beratung und unsere Kundenvertretung sind in erster Linie kundenorientiert. Die neue BlueMarble-Lösung bietet den Unternehmen eine immense Flexibilität und Technologieentscheidungen, indem sie Offenheit und Interoperabilität fördert", fügte Mohapatra hinzu.Mit dem neuen BlueMarble hat Comviva ein besonders interessantes Angebot für die Kommunikationsdienstanbieter eingeführt, um ihre digitale Transformation voranzutreiben. Die Lösung wurde auf Grundlage der Modularität entwickelt und ermöglicht einen Ansatz in Phasen, sodass digitale Funktionen hinzugefügt werden können. Microservices bieten die Flexibilität, neue Funktionen und Dienste schnell einzuführen, ohne die restlichen Elemente zu beeinträchtigen.Die BlueMarble-Lösung von Comviva wurde vom TM Forum for Open APIs Conformance mit dem Platinum Badge ausgezeichnet. Die offenen APIs ermöglichen es Unternehmen, gebündelte Services schnell und nahtlos zu monetarisieren und einzuführen.PR-Kontakt:Sundeep Mehtasundeep.mehta@comviva.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpgPressekontakt:Tel.: 9910030732?Original-Content von: Comviva, übermittelt durch news aktuell