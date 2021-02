Comstock Aktie: Warum die Miningaktie heute um 122% in die Höhe schoss!

Die Aktie von Comstock Mining Inc (NYSE:LODE) schoss am Montag in der regulären und nachbörslichen Sitzung um fast 122% nach oben.

Was geschah

Das in Nevada ansässige Gold- und Silberbergbauunternehmen profitierte am Montag von der Dynamik im Silbermarkt. Das Volumen lag bei 320,86 Millionen, während das durchschnittliche Volumen für Comstock Mining bei 603.926 liegt. Spot-Silber handelte zum Zeitpunkt der Drucklegung 1,19 % niedriger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung