Comstock Aktie: 40 Aktien, die sich in der Mid-Day Session bewegen!

Gewinner Die Aktien von(NASDAQ:RMED) sprang um 76% auf $5,84, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet hatte.(NASDAQ:LHDX) gewannen 30,2% auf $6,63. Lucira teilte mit, dass sein Lucira CHECK IT COVID-19 Testkit jetzt auf Amazon, Inc. in den USA erhältlich ist.(NASDAQ:CHCI) stiegen um 21,3% auf $6,90.