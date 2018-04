Comstage ETF Commerzbank Bund Future Double Short TR: Lässt sich mit Zinsen noch Geld verdienen?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Seit die Zinsen in westlichen Ländern auf rekordverdächtig niedrigem Niveau liegen, interessieren sich nur noch wenige für Geschäfte mit diesen. Der Comstage ETF Commerzbank Bund Future Double Short TR konzentriert sich aber weiterhin auf eine Strategie, die an der Wertentwicklung des Euro-Bund-Future geknüpft ist, den wichtigsten Indikator für die Zinsentwicklung in Deutschland. Wer jetzt denkt, dass damit keine Gewinne möglich sind, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.