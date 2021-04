Comscore setzt Innovationen in Italien fort

Mailand (ots/PRNewswire) - Einführung neuer Produkte und Weiterentwicklungen bestehender Lösungen in Italien bringen Erweiterung des Messangebots im Schlüsselmarkt für ComscoreComscore (NASDAQ: SCOR), ein vertrauenswürdiger Partner für die plattformübergreifende Planung, Abwicklung und Auswertung von Medien, bewies erneut sein Engagement für Innovationen in einem seiner Schlüsselmärkte, Italien. Nach der Ausweitung von Predictive Audiences (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3139914-1&h=4258264526&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3139914-1%26h%3D2875529199%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.comscore.com%252FInsights%252FPress-Releases%252F2021%252F2%252FCookie-free-audience-targeting-solutions-for-Europe%26a%3Dexpansion%2Bof%2BPredictive%2BAudiences&a=Ausweitung+von+Predictive+Audiences) - der ersten GDPR-freundlichen, Cookie-freien Targeting-Funktion ihrer Art - auf weitere europäische Märkte, darunter Italien, im vergangenen Monat, rollt Comscore nun weitere Neuerungen in seiner Messsuite aus.Die jüngste Erweiterung der Comscore-Lösung zur Messung der digitalen Zielgruppen erhöht die Granularität des Altersreportings für Italien sowohl in Mobile Metrix als auch in der MMX Multi-Platform durch die Einführung von zwei neuen Zielgrößen: Die Altersgruppen 35 bis 44 und über 45 Jahre erscheinen jetzt in den Reports. Die erweiterten Demografien ermöglichen es Publishern, Werbetreibenden und Agenturen, Comscore Mobile Metrix und die MMX Multi-Platform zu nutzen, um Online-Konsumenten weiter zu segmentieren und so ein tieferes Verständnis dafür zu erlangen, wie das Publikum Online- und Videoinhalte über Desktop, Smartphones und Tablets konsumiert.Diese Ankündigung folgt auf die Einführung von CTV-Messmöglichkeiten in Großbritannien, Deutschland und Australien. Weitere Länder sollen im Jahr 2021 folgen und sind Teil des anhaltenden Engagements von Comscore, seine internationale Präsenz sowie seine Bemühungen im Bereich der europäischen Videomessung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3139914-1&h=418383524&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3139914-1%26h%3D2628318157%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.comscore.com%252FInsights%252FPress-Releases%252F2020%252F6%252FComscore-maintains-dedication-to-European-video-measurement-with-extended-partnerships%26a%3Ddedication%2Bto%2BEuropean%2Bvideo%2Bmeasurement&a=Bem%C3%BChungen+im+Bereich+der+europ%C3%A4ischen+Videomessung) weiter auszubauen."Die Medienlandschaft und Konsummuster entwickeln sich schnell. Um den Herausforderungen dieser Entwicklung gerecht zu werden, erweitern wir bei Comscore ständig unsere Fähigkeiten", sagte Joris Goossens, Executive Vice President für EMEA & APAC bei Comscore. "Wir freuen uns, dem italienischen Markt unsere neuesten Innovationen und Entwicklungen anbieten zu können und auch weiterhin erstklassige Messungen zu liefern.""Wir sind erfreut zu sehen, dass so viele Innovationen auf den italienischen Markt kommen", sagte Fabrizio Angelini, CEO von Sensemakers. "Die Einführung von Predictive Audiences, neue Entwicklungen in der bestehenden Mess-Suite und Pläne für weitere Verbesserungen in naher Zukunft sind ein Beweis dafür, dass Comscore sich ständig bemüht, unseren Kunden in Italien echte Crossmedia-Messungen zu liefern."Informationen zu ComscoreComscore (NASDAQ: SCOR) ist ein zuverlässiger Partner für die plattformübergreifende Planung, Abwicklung und Auswertung von Medien. Basierend auf Präzision und Innovation bietet Comscore einzigartige Daten, die Digital-, TV- und Bewegtbild-Messungen mit umfangreichen demografischen Informationen kombinieren um es Medieneinkäufern- und Verkäufern zu ermöglichen, das Verhalten der Verbraucher über alle Screens hinweg skalierbar zu quantifizieren, damit diese Geschäftsentscheidungen mit Zuversicht treffen können. Als führender Anbieter von Messungen digitaler und linearer Fernseh-Zielgruppen und Werbung in großem Maßstab, ist Comscore die aufstrebende Drittanbieter-Quelle für zuverlässige und umfassende plattformübergreifende Messungen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/327730/comScore_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3139914-1&h=2357590667&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3139914-1%26h%3D2890733587%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F327730%252FcomScore_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F327730%252FcomScore_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F327730%2FcomScore_Logo.jpg)Pressekontakt:Neil RipleyComscore, Inc.(646) 746-0579press@comscore.comOriginal-Content von: comScore Networks, übermittelt durch news aktuell