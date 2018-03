Berlin (ots) - Russischer Unternehmer hält Ausschluss vonBehörden-Rechnern für nicht gerechtfertigt / Kritik an Misstrauengegenüber RusslandBerlin, 20. März 2018 - Der russische Software-Unternehmer JewgeniKaspersky hat der US-Regierung vorgeworfen, unter falschen Vorwändengezielt gegen seine Firma vorzugehen. "Es war eine abgestimmteKampagne gegen uns", sagte Kaspersky, dessen Antiviren-Schutzprogrammnicht mehr auf Rechnern der US-Behörden eingesetzt werden darf, demWirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 04/2018, ET 22. März). "Es istschlicht ein Fall von falschen Informationen seitens derUS-Regierung."Kaspersky wird unter anderem vorgeworfen, dem russischenGeheimdienst mit Hilfe seines Programms auch Zugang zu den Datenseiner Kunden zu verschaffen - eine Behauptung, die der Unternehmerzurückweist. Man arbeite mit den russischen Behörden nur so zusammenwie auch mit "dem deutschen BKA oder mit Europol". "Man bittet uns,bösartige Dateien zu analysieren. Es geht um technische Kooperation,das ist alles", sagte Kaspersky.Westlichen Beobachtern warf Kaspersky ein zu großes Misstrauenseinem Land gegenüber vor. "Es gibt eine falsche WahrnehmungRusslands im Westen", sagte er.Pressekontakt:Nils Kreimeier, Redaktion 'Capital',Tel. 030/220 74-5144, E-Mail: kreimeier.nils@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell