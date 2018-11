Computershare schließt Equatex-Akquisition ab

Weitere Suchergebnisse zu "Computershare":

München (ots) - Computershare Limited (ASX:CPU) hat heute dieAkquisition der Equatex Group Holding AG (Equatex), einem führendeneuropäischen Anbieter für die Verwaltung vonMitarbeiterbeteiligungsplänen mit Hauptsitz in Zürich, von derMontagu Private Equity abgeschlossen, nachdem alle behördlichenGenehmigungen erteilt wurden.Equatex, mit Sitz in Zürich, verwaltetMitarbeiterbeteiligungspläne für Unternehmen und ist im europäischenRaum tätig. Mit mehr als 220 Mitarbeitern bietet Equatex verschiedeneLösungen zur Verwaltung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen, diederzeit von über 160 Kunden mit rund 1,1 Mio. Planteilnehmern in 168Ländern wahrgenommen werden und die Verwaltung von Vermögenswerten inHöhe von ca. 40 Mrd. US-Dollar beinhalten. Equatex ist spezialisiertauf die Verwaltung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen für globaleUnternehmen und hat Kunden in allen Marktsektoren, darunterFinanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Pharma, Energieund IT."Wir freuen uns, alle Equatex-Mitarbeiter und -Kunden heute beiComputershare willkommen heißen zu dürfen", sagte Naz Sarkar, CEO vonComputershare UK, Kanalinseln, Irland und Afrika. "Das Equatex-Teamhat eine sehr umfangreiche Expertise und ich bin zuversichtlich, dasses weiterhin exzellenten Service an alle Kunden liefern wird."Siegfried Heimgärtner, CEO von Equatex sagte: "Wir freuen uns sehrüber die Erteilung der behördlichen Genehmigungen und darüber, jetztTeil der Computershare-Gruppe zu sein. Es wird weiterhin unser Zielsein, mit unseren Mitarbeiterbeteiligungsplänen die besten Ergebnissefür unsere Kunden und Teilnehmer zu erreichen."Hinweis1. Hochauflösendes Bildmaterial der Unternehmenssprecher findenSie unter http://cpu.vg/spokespeopleÜber Computershare (CPU)Computershare (ASX:CPU) ist ein globaler Marktführer für dieVerwaltung von Aktienregistern, Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen,die Administration von Hypothekendarlehen sowie die Aktivierung vonDepotstimmrechten ("Proxy Solicitation") und bietetstakeholderorientierte Kommunikationskonzepte an.In ausgewählten Märkten hat sich Computershare darüber hinaus aufTreuhänderlösungen für Unternehmen und für die technische Abwicklungvon Insolvenzverfahren sowie von Sammelklagen spezialisiert. DasUnternehmen bietet zudem eine weitere Auswahl spezieller Finanz- undGovernancedienstleistungen an.Seit der Gründung 1978 hat sich Computershare als Experte für dieVerarbeitung hochvolumiger Transaktionsdaten und die damit verbundeneAbwicklung des Zahlungsverkehrs etabliert. Das Know-how zurAktivierung und Bindung von Stakeholdern wird von weltweit führendenUnternehmen, Verbänden und andere Institutionen genutzt, um dieBeziehungen zu ihren Investoren, Angestellten, Gläubigern,Mitgliedern und Kunden zu optimieren.Computershare ist mit über 16.000 Angestellten weltweit in allengroßen Finanzmärkten vertreten.Weitere Informationen finden Sie unter www.computershare.dePressekontakt:Lucy NewcombeCorporate Communications Director+44 (0)870 7030041lucy.newcombe@computershare.comOriginal-Content von: Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell