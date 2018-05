Computershare akquiriert Equatex - ein europäisches Unternehmen für Beteiligungspläne

Weitere Suchergebnisse zu "Computershare":

München (ots) - Computershare Limited (ASX:CPU) hat kürzlichbekanntgegeben, dass sie Equatex von der Montagu Private Equityübernehmen wird, sofern die entsprechenden behördlichen Genehmigungenerfolgen.Equatex, mit Sitz in Zürich, verwaltetMitarbeiterbeteiligungspläne für Unternehmen und ist im europäischenRaum tätig. Mit mehr als 220 Mitarbeitern bietet Equatex verschiedeneLösungen zur Verwaltung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen, diederzeit von über 160 Kunden mit ca. 1,1 Mio. Planteilnehmern in 168Ländern wahrgenommen werden und die Verwaltung von Vermögenswerten inHöhe von ca. 40 Mrd. US-Dollar beinhalten. Equatex ist spezialisiertauf die Verwaltung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen für globaleUnternehmen und hat Kunden in allen Marktsektoren, darunterFinanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Pharma, Energieund IT.Alle Mitarbeiter sollen im Rahmen der Akquisition, dievoraussichtlich in den nächsten sechs Monaten abgeschlossen seinwird, von Computershare übernommen werden."Wir sind glücklich, diesen Vertrag heute unterzeichnet zu habenund freuen uns darauf, das erfahrene und engagierte Team der Equatexgegen Ende des Jahres bei uns zu begrüßen.", so Naz Sarkar, CEO derRegion Vereinigtes Königreich, Kanalinseln, Irland und Afrika vonComputershare. "Wir sind zuversichtlich, dass diese Akquisition inden kommenden Jahren sowohl für Kunden von Equatex, als auch vonComputershare, das Dienstleistungsniveau erhöht und sie insbesondereden Wissensschatz und die Expertise von Equatex in ganz Europabegrüßen. Damit ergänzen wir unsere etablierte Präsenz in UKperfekt."Während die behördlichen Genehmigungen eingeholt werden, bleibtdas Geschäft für beide Unternehmen wie gewohnt, da wir weiterhin denhohen Servicestandard, den unsere Kunden zu Recht erwarten, haltenwerden.Hinweis1. Hochauflösendes Bildmaterial der Unternehmenssprecher findenSie unter http://cpu.vg/spokespeopleÜber Computershare (CPU)Computershare (ASX:CPU) ist ein globaler Marktführer für dieVerwaltung von Aktienregistern, Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen,die Administration von Hypothekendarlehen sowie die Aktivierung vonDepotstimmrechten ("Proxy Solicitation") und bietetstakeholderorientierte Kommunikationskonzepte an.In ausgewählten Märkten hat sich Computershare darüber hinaus aufTreuhänderlösungen für Unternehmen und für die technische Abwicklungvon Insolvenzverfahren sowie von Sammelklagen spezialisiert. DasUnternehmen bietet zudem eine weitere Auswahl spezieller Finanz- undGovernancedienstleistungen an.Seit der Gründung 1978 hat sich Computershare als Experte für dieVerarbeitung hochvolumiger Transaktionsdaten und die damit verbundeneAbwicklung des Zahlungsverkehrs etabliert. Das Know-how zurAktivierung und Bindung von Stakeholdern wird von weltweit führendenUnternehmen, Verbänden und andere Institutionen genutzt, um dieBeziehungen zu ihren Investoren, Angestellten, Gläubigern,Mitgliedern und Kunden zu optimieren.Computershare ist mit über 16.000 Angestellten weltweit in allengroßen Finanzmärkten vertreten.Weitere Informationen finden Sie unter www.computershare.dePressekontakt:Lucy NewcombeCorporate Communications Director+44 (0)870 7030041lucy.newcombe@computershare.comOriginal-Content von: Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell