Computer- und Videospielmesse Gamescom in Köln mit Aussteller-Rekord

KÖLN (dpa-AFX) - Die Gamescom in Köln erwartet in diesem Jahr so viele Aussteller wie noch nie.



Aktuell rechne man mit 910, sagte Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, am Mittwoch. "Damit werden wir im Jahr 2017 eine neue Rekord-Marke erzielen." Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr liege bei etwa vier Prozent. Und in der Regel kommen nach Angaben der Messe in den letzten Tagen vor dem Start noch weitere Aussteller hinzu.

Die Gamescom steht in diesem Jahr unter dem Motto "Einfach zusammen spielen", Eröffnung ist am kommenden Dienstag (22. August). Sie gilt als eine der wichtigsten Messen der Video- und Computerspielbranche weltweit und ist neben einer Fachmesse auch ein Event für Fans digitaler Unterhaltung. Drumherum wird ein riesiges Rahmenprogramm angeboten. Im vergangenen Jahr kamen rund 345 000 Fach- und Privatbesucher.

Aktuell gebe es für Privatbesucher nur noch wenige Resttickets, sagte Böse. Bis zum Messestart dürften auch diese verkauft sein. "Dann bewegen wir uns bei der Gesamtbesucherzahl in etwa bei dem, was wir auch in 2016 hatten", sagte er. Definitiv könne man das aber erst am Abschlusstag (Samstag, 26. August) sagen./idt/DP/men