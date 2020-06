Mainz (ots) - Ob die dank Corona eingeführten virtuellen Gespräche Zukunft haben, darüber berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" in einer neuen Folge am Donnerstag, 4. Juni 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Nach jahrelangem Stillstand beschäftigen sich auch in Rheinland-Pfalz immer mehr Hausärzt*innen mit dem Thema "Video-Sprechstunde". Dabei sitzen Behandelnde und Patient*innen bei der Diagnose vor dem Computer. Um sich vor Ansteckung zu schützen, nutzen inzwischen nicht nur junge Leute die Möglichkeit schnell und unkompliziert mit Mediziner*innen zu reden. Deshalb wollen jetzt immer mehr Praxen im Land eine Videosprechstunde einrichten und stellen Anträge, um digital behandeln zu können. Sind Video-Sprechstunden ein Mittel gegen den Ärztemangel auf dem Land? "Zur Sache"-Reporterin Selina Marx berichtet.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Mit Chemie, Sprühnebel und Bürste gegen das Virus - Corona-Putztrupps im Einsatz - Die Folgeschäden der Corona-Infektion - Wie gesund sind die "Genesenen" wirklich? - Bundesregierung streitet über Kaufprämie - Konzerne, Automobilzulieferer und Autohäuser hoffen auf Finanzspritze - Zu Gast im Studio: Sabrina Fritz, SWR-Wirtschaftsexpertin - "Zur Sache"-Pin: Gutscheine als Konjunkturspritze - Wohnmobil-Boom in Rheinland-Pfalz - Urlauber*innen suchen Sicherheit und Abstand - FDP im Umbruch? - Steht Volker Wissing auch 2021 noch an der Spitze der Liberalen im Land? - "Zur Sache"-Serie Kirn, der Alltag und die Epidemie - Eine Kleinstadt in den Zeiten von Corona"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf http://www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4613473OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell