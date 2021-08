Computer Engineering & Consulting: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Pioneer Merger Corp":

Per 14.08.2021, 01:36 Uhr wird für die Aktie Computer Engineering & Consulting der Kurs von 1573 JPY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Systemsoftware".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Computer Engineering & Consulting auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Computer Engineering & Consulting. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Computer Engineering & Consulting daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Computer Engineering & Consulting von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Computer Engineering & Consulting derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1502,13 JPY, womit der Kurs der Aktie (1573 JPY) um +4,72 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1577,3 JPY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,27 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Computer Engineering & Consulting in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Computer Engineering & Consulting wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

