Computer Bild Lesertest: Bestnoten für TV-Plattform Diveo (FOTO)

Köln (ots) -+++ Computer-Bild-Leser geben Diveo eine der höchsten Bewertungenaller Zeiten+++ Diveo überzeugt mit 4,4 von 5 möglichen Sternen+++ Bestnoten im Bereich Mobilität, Datenverbrauch und KomfortNach 10 Testsiegeln mit Top-Bewertungen führender Fachmagazinebekommt Diveo erneut Bestnoten - diesmal von denComputer-Bild-Lesern. Aus zahlreichen Bewerbern hatte die Redaktionder Computer Bild 10 Tester ausgewählt, die das Angebot der SAT-TVPlattform für einen Monat nutzen und auf Herz und Nieren - zu Hauseauf dem First Screen, unterwegs per Smartphone oder Tablet - testenkonnten. Eine weitere Aufgabe der Lesertester: die Diveo-Plattformmit Noten von 1 bis 5 zu bewerten. Im Rahmen des Tests gaben somitSAT-Zuschauer ihre Bewertungen in 10 Kategorien ab, z.B. Installationoder Bildqualität sowie Sendervielfalt. Im Durchschnitt gaben dieComputer-Bild-Leser Diveo 4,4 von 5 möglichen Sternen - das ist eineder höchsten Bewertungen, die in Leser-Tests der Zeitung je vergebenwurde. Diveo überzeugt in allen Kategorien mit Bestnoten, vor allemim Bereich Komfort, Datenverbrauch und Mobilität. Letztere Kategoriebekam von den Computer-Bild-Lesern sogar die Höchstpunktzahl mit 5von 5 möglichen Sternen."Wir freuen uns sehr, dass Diveo die Computer-Bild-Leser aufvoller Linie überzeugt hat. 4,4 von 5 Sternen - das Urteil und vorallem auch das darin enthaltene Feedback spornt uns an, Diveo immerweiterzuentwickeln, noch besser zu werden und den Nutzern damit einperfektes, individuelles SAT-TV-Erlebnis zu bieten", sagt OliverRockstein, der als Executive Vice President der M7 Group S. A. fürDiveo zuständig ist.Diveo bietet als hybride SAT-TV-Plattform intelligenteZusatzfunktionen und ermöglicht so individuelle Fernseherlebnisse.Nutzer können ihr Lieblingsprogramm, das aus bis zu 70 Sendern inbrillanter HD-Qualität ausgewählt werden kann, zum Beispiel neustarten, pausieren oder in der Cloud aufnehmen. Diese Funktionenerfüllen genau die Bedürfnisse der Tester und haben sehr gutabgeschnitten. Darüber hinaus haben die Leser auch dieNutzerfreundlichkeit von Diveo in ihren Urteilen lobendhervorgehoben. Von der Inbetriebnahme über die Menü-Oberfläche biszum Komfort des Angebots - wieder punktet Diveo mit sehr gutenErgebnissen.Über DiveoDiveo ist eine hybride, satelliten- und IP-basierte TV-Plattform,die die Qualitätsvorteile des Verbreitungsweges Satellit übereigenentwickelte, smarte Technologie mit den Vorteilen des Internetsverbindet und TV-Erlebnisse unverpassbar macht: Diveo bringt linearesund non-lineares HDTV in gestochen scharfer Bildqualität auf einerPlattform zusammen und bietet Kunden ein hohes Maß an Komfort undflexible Nutzungsmöglichkeiten. Zum aktuellen Zeitpunkt bietet DiveoZugriff auf bis zu 70 Sender in brillantem HD, mehr als 30Mediatheken, eine Videothek und den optionalen Zugang zu rund 20Premium-Sendern. Digitale Services sorgen dafür, dass die Inhalte zumWunschtermin zur Verfügung stehen, während die Diveo-TV-App (iOS,Android) den Kunden die Freiheit gibt, die Angebote flexibel aufSmart-TV, Tablet, Smartphone oder im Web zu genießen. Weiterhin hatDiveo einen modernen EPG im Gepäck und bietet Speicherplatz in derCloud für Aufnahmen. Der Zugang zur Plattform erfolgt perSet-Top-Box, CI+ Modul und TV-App. Weitere Informationen zu Diveogibt es online unter www.diveo.de. Diveo ist eine Marke der M7 Group.Pressekontakt:Diveo PresseteamLoeschHundLiepold Kommunikation GmbHTelefon: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 18Fax: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 20E-Mail: presse@diveo.dePresseportal: www.diveo-presse.deOriginal-Content von: Diveo, übermittelt durch news aktuell