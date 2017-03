Computacenter akquiriert TeamUltra und wird einer der führenden ServiceNow-Partner in Europa.

London/Kerpen (ots) - Computacenter hat mit dem britischenIT-Service-Management-Unternehmen TeamUltra einen europaweitagierenden "Gold-Services-Partner von ServiceNow" akquiriert.ServiceNow ist einer der weltweit innovativsten Anbieter vonService-Management-Software-Lösungen aus der Cloud. Damit istComputacenter einer der größten Partner im ServiceNow-Ökosystem undkann auf einen Pool von Spezialisten zugreifen, die Erfahrungen ausmehr als 600 Projekten und Implementierungen mitbringen. Insgesamtgewinnt Computacenter im Rahmen der Übernahme über 60ServiceNow-Implementierungs- und ITIL-zertifizierteService-Management-Fachleute hinzu.TeamUltra wird weiterhin eigenständig operieren und gleichzeitigals dediziertes ServiceNow-Projektteam und Kundenansprechpartner fürdie Bereitstellung von Managed Services, Professional Services,Produkten und Lizenzen agieren. Durch die Verbindung derNext-Generation-Service-Desk (NGSD)- und Digital-Workplace-Angebotevon Computacenter mit den ServiceNow-Fähigkeiten von TeamUltra bietetder IT-Dienstleister nun ein ganzheitliches Lösungsportfolio. Diesesermöglicht es Unternehmen, sich auf ihre digitale Transformation zufokussieren, während sie von einem intelligenten Service Managementund verbesserten Workflows profitieren."Unsere Strategie ist darauf ausgerichtet, Anwender undUnternehmen optimal bei der Digitalisierung zu unterstützen", sagtReiner Louis, Sprecher der Geschäftsführung bei Computacenter inDeutschland. "Nur sechs Monate nach Start der Vertriebs- undService-Partnerschaft mit ServiceNow haben wir eine strategischeAkquisition getätigt, um unsere ServiceNow-Aktivitäten auszubauen undunseren Kunden mit integrierten Cloud-Services ihre digitaleTransformation zu erleichtern. Dank der Übernahme sind wir nun in derLage, die Cloud-basierte Service-Management-Plattform von ServiceNowmit unserem NGSD- und Digital-Workplace-Angebot zu verbinden.""Wir waren auf der Suche nach der richtigen Strategie, um unserePosition als ServiceNow-Partner der Wahl in einem sich schnellverändernden Markt zu behaupten", erläutert Mike Beale, ManagingDirector bei TeamUltra. "Dafür wollten wir einen Partner, der unsereKultur, unsere Vision und unsere Konzentration auf die Bereitstellungeines exzellenten Kundenservice sinnvoll ergänzt. Dank derAkquisition von TeamUltra durch Computacenter können wir unserenunabhängigen und agilen Marktansatz mit lokalen Ansprechpartnernfortführen und gleichzeitig von unseren jeweiligen Kompetenzen sowieden sich ergänzenden Lösungsportfolios profitieren.""Intelligente und vernetzte Unternehmen agieren heute vor demHintergrund einer noch nie dagewesenen digitalen Disruption. DieAkquisition von TeamUltra ermöglicht es Computacenter, seine Kundenund deren Endanwender mit der Plattform und der Solution Suite vonServiceNow bei ihrer Digitalen Transformation optimal zuunterstützen", äußert sich Daniel Osterbergh, Area Vice President,Channel & Alliances, EMEA, von ServiceNow zu der Übernahme."Das technische Know-how war eines der wichtigsten Kriterien beider Suche nach dem richtigen ServiceNow-Partner", erklärt MichaelWeiss, Head of Group Strategy and Marketing bei Computacenter. "DieFähigkeiten von TeamUltra erweitern unsere innovativen, strategischenAngebote rund um Digital Workplace, Hybrid Cloud und ManagedServices, mit denen wir hochkomplexe Kundenanforderungen bestmöglicherfüllen können."Die Partnerschaft mit TeamUltra hat bereits im Jahr 2016 mit derBereitstellung einer Reihe von großen Projektimplementierungen fürUnternehmen aus der Finanz-, Dienstleistungs- und Pharmabranchebegonnen.Pressekontakt Computacenter:Thorsten Düchting, Europaring 34-40, 50170 KerpenTel.: +49 (0) 2273/597-7628thorsten.duechting@computacenter.comComputacenter AG & Co. oHG Kerpen (Amtsgericht Köln HRA 18096)Europaring 34-40, 50170 Kerpen, GermanyVertretungsberechtigte Gesellschafter:Computacenter Aktiengesellschaft, mit Sitz in Köln (Amtsgericht KölnHRB 28384)Vorstand: Tony Conophy/Aufsichtsrat: Michael Norris (Vorsitzender)Computacenter Management GmbH, mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB28284)Geschäftsführer: Dr. Karsten Freihube, Thomas Jescheck, Dr. ThomasKottmann, Reiner LouisPressekontakt Fink & Fuchs AG:Stefan WeiglTel.: +49 (0) 611/74131-78stefan.weigl@finkfuchs.deOriginal-Content von: Computacenter, übermittelt durch news aktuell