Computacenter: Genau das was haben wir angekündigt

Per 31.01.2020, 08:26 Uhr wird für die Aktie Computacenter am Heimatmarkt London der Kurs von 1799.67 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Computacenter investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,74 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen einen Mehrertrag in Höhe von 0,33 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Computacenter als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 1 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 1666,67 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -7,41 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1800 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 24,91 liegt Computacenter unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent). Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 106,73 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.