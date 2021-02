Compugroup will für Rückkauf eigener Aktien bis zu 40 Millionen Euro hinblättern

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der auf das Gesundheitswesen spezialisierte Softwareanbieter Compugroup will bis zu eine halbe Million eigene Aktien entsprechend 0,93 Prozent des Grundkapitals zurückkaufen.



Für die unter Ausnutzung der Ermächtigung durch die Hauptversammlung zu erwerbenden Papiere sollen maximal 40 Millionen Euro ausgegeben werden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Koblenz mit.

Anleger reagierten erfreut. Der Aktienkurs von Compugroup legte auf der Handelsplattform in einer ersten Reaktion um mehr als ein Prozent zu./he/la