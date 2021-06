Compugroup übernimmt Archivierungsspezialist Visus Health

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

KOBLENZ/BOCHUM (dpa-AFX) - Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter Compugroup übernimmt den Bildarchivierungsspezialisten Visus Health.



Für das Bochumer Unternehmen zahlt der MDax -Konzern rund 50 Millionen Euro in bar, wie Compugroup am Dienstag in Koblenz mitteilte. "Visus ergänzt unser bestehendes Produktportfolio perfekt und wir sehen zahlreiche Möglichkeiten, diese Lösungen mit unseren erfolgreichen Ambulanz- und Krankenhausinformationssystemen zu kombinieren", sagte Compugroup-Chef Dirk Wössner.

Im vergangenen Jahr habe Visus einen Umsatz von rund 18,5 Millionen Euro erzielt sowie ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 2,8 Millionen Euro, hieß es. Compugroup peilt in diesem Jahr einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro an und ein operatives Ergebnis zwischen 210 und 230 Millionen Euro. Derzeit ist der Softwareanbieter auf Einkaufstour, um sein Wachstum anzukurbeln./men/nas