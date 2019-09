Compugroup beschließt Aktienrückkauf

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwarehersteller Compugroup will eigene Aktien zurückkaufen.



Der Kauf sei auf ein Gesamtvolumen von 48,4 Millionen Euro beschränkt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Koblenz mit. Der Rückkauf von bis zu rund 1,75 Prozent des Grundkapitals werde von diesem Mittwoch bis zum 31. März 2020 stattfinden, hieß es weiter. Der Preis je Aktie dürfe den durchschnittlichen Kurs an den fünf Börsenhandelstagen vor dem Kaufdatum nicht um mehr als 10 Prozent über- oder unterschreiten. Der Vorstand behalte sich vor, den Rückkauf jederzeit vorzeitig zu beenden. Am Montag hatte der Konzern wegen Kosten für eine geplatzte Übernahme seine Gewinnprognose für das laufende Jahr gesenkt. Nach der Schwäche zum Wochenstart legte der Aktienkurs am Dienstagnachmittag nun um über vier Prozent zu./kro/jha/