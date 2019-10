Compugroup beendet Aktienrückkauf vorzeitig

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Compugroup hat seine laufenden Aktienrückkäufe vorzeitig beendet.



Mit knapp 416 000 Aktien wurde nur rund die Hälfte der für den Rückkauf vorgesehenen Aktien vom Unternehmen am Markt erworben, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Koblenz mitteilte. Die Aktie verlor am Vormittag rund 2,4 Prozent.

Die Compugroup wollte in dem Programm ursprünglich bis zu 48,4 Millionen Euro an die Aktionäre zurückgeben und hatte das Programm nach einer geplatzten Übernahme außerhalb von Europa angekündigt, die "bedeutenden" Charakter gehabt hätte, hieß es Mitte September vom Unternehmen.

Ob das Management einen neuen Kandidaten für eine Übernahme gefunden hat, dazu machte Compugroup nun keine Angaben. Weitere Übernahmen stehen aber durchaus auf der Agenda des Unternehmens./men/zb/jha/