CompuMark und WebTMS geben strategische Partnerschaft bekannt

Nutzer von WebTMS erhalten Zugriff auf die 186 Marken-Datenbankenvon CompuMarkLondon und Boston (ots/PRNewswire) - CompuMark (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2457396-1&h=3861331425&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457396-1%26h%3D1166220246%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compumark.com%252F%26a%3DCompuMark&a=CompuMark),(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2457396-1&h=2229613547&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457396-1%26h%3D1459293451%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compumark.com%252F%26a%3D%252C&a=%2C) ein Unternehmen von Clarivate Analytics und weltweit führendbei Markenforschung und Markenschutz, und WebTMS Limited (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2457396-1&h=3446353390&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457396-1%26h%3D523423567%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.webtms.com%252F%26a%3DWebTMS%2BLimited&a=WebTMS+Limited), (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2457396-1&h=1330038039&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457396-1%26h%3D1478759555%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.webtms.com%252F%26a%3D%252C&a=%2C) ein führender Anbieter von Systemen für dasMarkenmanagement, haben heute bekannt gegeben, dass sie einestrategische Partnerschaft geschlossen haben. Dieser Zusammenschlussermöglicht Nutzern des WebTMS-Hauptprodukts den Zugriff auf die 186Marken-Datenbanken von CompuMark, die sämtliche Gerichtsbarkeitenweltweit abdecken.WebTMS ist eine umfassende, und trotzdem intuitive Plattform zurVerwaltung geistigen Eigentums, die eine effiziente Behandlungsämtlicher Aufgaben zum geistigen Eigentum mit einem besonderenAugenmerk auf Warenzeichen ermöglicht. Die Einbindung in CompuMarkwird es Nutzern von WebTMS erlauben, die qualitativ hochwertigen,zuverlässigen Daten von CompuMark über Marken und Warenzeichen inWebTMS zu importieren, um Markenportfolios besser validieren undaktualisieren zu können.Die Integration wird für effizientere Arbeitsabläufe sorgen, weilgewährleistet ist, dass die in ihrer Kategorie besten,fehlerbereinigten Daten von CompuMark für die tagtäglichenVerwaltungsabläufe, die Fachleute für Marken und Warenzeichen beimgeistigen Eigentum zu erledigen haben, unmittelbar zur Verfügungstehen.Jeff Roy, der Präsident von CompuMark, sagte: "Diese strategischePartnerschaft ist eine Reaktion auf die steigende Nachfrage derKunden nach Zugriffsmöglichkeiten auf CompuMark-Daten in ihreneigenen Systemen zum Markenmanagement. Durch die Einbeziehung beiderPlattformen können wir Fachleute für Marken und Warenzeichen besserunterstützen."Rita Okyere, Direktorin von WebTMS Limited, fügte hinzu: "Das isteine großartige Gelegenheit, unsere Dienste voranzubringen. Indem wirdie weltweiten Daten von CompuMark unseren Kunden unmittelbarverfügbar machen, sorgen wir für geringere Belastungen durchVerwaltungsaufgaben und verschaffen ihnen so mehr Zeit, damit siesich um andere wichtige Aufgaben kümmern können. WebTMS hatverstanden, dass sich die digitale Landschaft permanentweiterentwickelt und dass es wichtig ist, mit den Erwartungen derKunden Schritt zu halten, wenn wir im Spiel bleiben wollen."Diese strategische Partnerschaft folgt auf die Mitteilung aus demletzten Jahr zur Übernahme von TrademarkVision durch CompuMark (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2457396-1&h=479606659&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457396-1%26h%3D1877256946%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compumark.com%252Fpress-releases%252Fclarivate-analytics-acquires-trademarkvision%252F%26a%3Dannouncement%2Blast%2Byear%2Bthat%2BCompuMark%2Bacquired&a=Mitteilung+aus+dem+letzten+Jahr+zur+%C3%9Cbernahme+von+TrademarkVision+durch+CompuMark). (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2457396-1&h=51088154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457396-1%26h%3D2113941054%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compumark.com%252Fpress-releases%252Fclarivate-analytics-acquires-trademarkvision%252F%26a%3D%252C&a=.) Direkt im Anschluss daran war TMgo365 Industrial Designs gestartetworden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2457396-1&h=3560029683&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457396-1%26h%3D1055780857%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compumark.com%252Fthe-industrial-design-revolution-has-arrived%252F%26a%3Dlaunch%2Bof%2BTMgo365%2BIndustrial%2BDesigns&a=TMgo365+Industrial+Designs+gestartet+worden),bei dem die Technologie von TrademarkVision zum Einsatz kam,und zudem wurde auf der INTA 2018 noch bekannt gegeben, dassCompuMark eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischenAnbieter von Lösungen für Marken und Warenzeichen, White (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2457396-1&h=3924311106&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457396-1%26h%3D427656053%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compumark.com%252Fpress-releases%252Fcompumark-chinese-trademark-solutions-provider-white-rabbit-bai-tu-announce-strategic-partnership%252F%26a%3Dstrategic%2Bpartnership%2Bwith%2BChinese%2Btrademark%2Bsolution%2Bprovider%252C%2BWhite&a=strategische+Partnerschaft+mit+dem+chinesischen+Anbieter+von+L%C3%B6sungen+f%C3%BCr+Marken+und+Warenzeichen%2C+White)Rabbit / Bai Tu (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2457396-1&h=3373703556&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457396-1%26h%3D628366796%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compumark.com%252Fpress-releases%252Fcompumark-chinese-trademark-solutions-provider-white-rabbit-bai-tu-announce-strategic-partnership%252F%26a%3DRabbit%2B%252F%2BBai%2BTu&a=Rabbit+%2F+Bai+Tu), eingegangen ist.Informationen zu CompuMarkCompuMark ist ein Marktführer für Lösungen in den BereichenMarkenforschung und Markenschutz. Wir ermöglichen es Fachleuten fürMarken und Warenzeichen weltweit, starke Marken auf den Markt zubringen, auszubauen und zu schützen. Zum Einsatz kommen dabei globaleInhalte mit der größtmöglichen Qualität, Analysen von Experten, einüberlegenes Ausleseverfahren für Warenzeichen, Werkzeuge für dieSuche und Überwachung sowie die in ihrer jeweiligen Kategorie bestenDienstangebote. Zu den Hauptprodukten gehören: SAEGIS TrademarkScreening Tools, TM go365 DIY Clearance Solution, Trademark FullSearch, Trademark Watching und Copyright Searches. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.compumark.com. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2457396-1&h=3314390539&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457396-1%26h%3D789626761%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compumark.com%252F%26a%3D.&a=.)Informationen zu Clarivate AnalyticsClarivate Analytics ist ein weltweit führender Anbieterzuverlässiger Erkenntnisse und Analysen, mit denen die Entwicklungvon Innovationen beschleunigt wird. Wir haben einige dervertrauenswürdigsten Marken, wie etwa CompuMark, Web of Science,Cortellis, Derwent, MarkMonitor und Techstreet, durch den komplettenInnovationsprozess hindurch begleitet und mit aufgebaut. Heute istClarivate Analytics ein neues und unabhängiges Unternehmen, das seineAufgabe darin sieht, seine Kunden bei der deutlichen Verkürzung derZeitspanne zwischen Ideenfindung und Umsetzung von den Alltagverändernden Innovationen zu unterstützen. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.clarivate.com. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2457396-1&h=2224401487&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2457396-1%26h%3D436064610%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.clarivate.com%252F%26a%3D.&a=.)Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung und mündlichen Erklärungen, die bezüglichin dieser Veröffentlichung enthaltener Informationen getätigt wurden,können in Bezug auf Clarivate Analytics zukunftsgerichtete Aussagenenthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen geben Auskunft über aktuelleErwartungen oder Prognosen von Clarivate Analytics in Bezug aufzukünftige Ereignisse und können Aussagen enthalten, die sich auferwartete Synergien und andere zukünftige Erwartungen beziehen. DieseAussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlichsolcher Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Clarivate Analyticsliegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignissewesentlich von den voraussichtlichen Erwartungen abweichen können.Clarivate Analytics übernimmt keinerlei Verpflichtung, irgendeine derhier gemachten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei esaufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig.Pressekontakt:Sofia NoguesExternal Communications Manager+44 7500102982E-Mail: sofia.nogues@clarivate.comOriginal-Content von: CompuMark, übermittelt durch news aktuell