CompuGroup Medical und NOWEDA wollen über CLICKDOC und IhreApotheken.de im Rahmen des Zukunftspakts Apotheke Patientenreise umfassend digitalisieren

Essen (ots) -- Geplante Kooperation zwischen CompuGroup Medical und NOWEDA im Rahmen des Zukunftspakts Apotheke: durchgehende Services zwischen Ärzten, Apotheken und Patienten- Verbindung von IhreApotheken.de und CLICKDOC wird Bestellung und Zustellung von Arzneimitteln von der Wunschapotheke zum Kunden binnen weniger Stunden ermöglichen- Apotheken profitieren von Digitalisierung durch eine breite digitale Präsenz, vereinfachte Abläufe und verbesserten Kundenservice- Mehr Transparenz und Convenience für Patienten durch Abbildung der Patientenreise ohne Medienbrüche Patientinnen und Patienten in Deutschland sollen bald den Großteil eines typischen Besuchs in Arztpraxis und Apotheke online organisieren können: CLICKDOC ermöglicht es schon jetzt, online die richtige Praxis zu finden, einen Arzttermin zu vereinbaren und an einer Videosprechstunde teilzunehmen. Künftig wird durch CLICKDOC auch die Bestellung von Arzneimitteln in den Apotheken vor Ort im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit möglich sein.Hierzu beabsichtigen CompuGroup Medical (CGM), Betreiber von CLICKDOC und einer der größten Anbieter von eHealth-Lösungen weltweit, und NOWEDA, Betreiber des Onlineportals IhreApotheken.de - kurz ia.de (https://ihreapotheken.de/) - im Rahmen des Zukunftspakts Apotheke eine Kooperation, die auch weiteren potentiellen Partnern offensteht. ia.de ist Bestandteil des Zukunftspakts Apotheke - einer gemeinsamen Initiative von NOWEDA, Hubert Burda Media, Pharma Privat und Apostore. Ziel ist ein offenes und vernetztes Gesundheitsökosystem, das die Stärke der flächendeckenden Gesundheitsversorgung und die Möglichkeiten der Digitalisierung miteinander verbindet, um die Kundenreise für Patienten und Verbraucher in Deutschland so sicher, einfach und schnell wie möglich zu machen.Durch die beabsichtigte Zusammenarbeit wird die Bestellung von Arzneimitteln sowie das Einlösen von Rezepten über die CLICKDOC-App in der Wunschapotheke möglich. Die Bestellung kann wenige Stunden später in der Apotheke abgeholt werden. Sofern die Apotheke einen Botendienst anbietet, kann die Bestellung auch - besonders schnell und komfortabel - noch am gleichen Tag nach Hause gebracht werden. Mit rund 7000 teilnehmenden Apotheken ist ia.de die erste und größte Vorbestellplattform von Vor-Ort-Apotheken, die bundesweit flächendeckend funktioniert."Durch die angestrebte Zusammenarbeit schaffen wir eine breite digitale Präsenz der Apotheken, die nicht nur in deutlich vereinfachten Abläufen für die Apotheken resultiert, sondern auch den Kundenservice auf eine neue Ebene hebt. Die beabsichtigte Kooperation ist damit ein bedeutender Schritt in der digitalen Unterstützung der Patientenreise. Die Patientinnen und Patienten müssen in Zukunft weder Papiervordrucke von der Praxis in die Apotheke bringen noch ihre Daten mehrfach bei verschiedenen Diensten eingeben. Stattdessen bilden wir die Patientenreise der ambulanten Behandlung und Versorgung mit Arzneimitteln einschließlich der Einlösung von Rezepten und die optionale Zustellung durch den Botendienst der Wunschapotheke ohne Medienbrüche komfortabel und sicher digital ab", erklärt Dr. Ralph Körfgen, Geschäftsführender Direktor Arzt-, Zahnarzt- und Apothekeninformationssysteme bei CGM.Dr. Michael Kuck, Vorstandsvorsitzender von NOWEDA, ergänzt: "Wir nutzen gemeinsam die Chancen, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens bietet. Zusammen mit unseren starken Partnern wollen wir als Zukunftspakt Apotheke ein Angebot mit und für die Akteure des Gesundheitswesens anbieten, das die Bedürfnisse von Verbrauchern und Patienten vor Ort und online bestmöglich erfüllt und damit auch die flächendeckende Arzneimittelversorgung durch die Vor-Ort-Apotheken weiter stärkt und sichert." Die Kooperation erweitere durch den zusätzlichen Online-Vertriebskanal das Leistungsspektrum der Apotheken vor Ort als sehr wichtiger Teil der Gesundheitsversorgung. Dazu werden die bereits in ia.de etablierten Prozesse auf Kundenseite in CLICKDOC integriert.Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaACompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. 