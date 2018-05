CompuGroup Medical: Das sieht stark aus!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Mit dem heute Früh präsentierten Ergebnis des ersten Quartals nähert sich die Aktie des Medizinsoftware-Spezialisten CompuGroup Medical (ISIN: DE0005437305) einer charttechnischen Trendwende, denn die Marktteilnehmer erkennen: So mager, wie man das nach der Veröffentlichung der 2018er-Prognose am 24. Januar befürchtete, wird dieses Jahr womöglich doch nicht. Damals hatte man „nur“ ein Umsatzwachstum zwischen 20 und 25 Prozent in Aussicht gestellt. Was nun keineswegs wenig ist, nur hatte die Aktie Anfang November als Reaktion auf die damaligen Zahlen zum 3. Quartal derart stark und schnell zugelegt, dass die Erwartungshaltung der Realität davongelaufen war. Doch der Ende Januar begonnene Abstieg hat den Boden der Realität wieder erreicht und, so wie es scheint, versehentlich noch das Souterrain gestreift. Was heißt:

Da kann durchaus wieder etwas nach oben drin sein. Umsatz und Gewinn lagen im ersten Quartal klar über Vorjahr. Die durchschnittlichen Analystenprognosen lagen zwar jeweils einen Hauch höher, aber da darf man gut und gerne „aufrunden“ und die Erwartungen als getroffen ansehen. Die Akteure reagieren positiv – und damit wäre jetzt die Chance auf die Vollendung einer Trendwende und freie Bahn nach oben gegeben. Der Chart zeigt, was dafür jetzt noch gelingen müsste:

Mit dem derzeitigen Anstieg der Aktie als Reaktion auf diese Quartalsbilanz wäre ein kleines Doppeltief bereits vollendet. Aber die CompuGroup muss auch noch die damit jetzt erreichte, bis in den letzten August zurück reichende Widerstandszone zwischen 45,54/46,47 Euro bezwingen, erst dann stünde die charttechnische Wende auf stabilerem Boden. Darüber wäre ein Break über die 200-Tage-Linie bei 49,57 Euro nötig, um der Wende einen mittelfristigen Charakter zu verleihen. Das wäre zu schaffen – aber noch ist es „nur“ eine Chance und noch kein in Stein gemeißelter Fakt.

