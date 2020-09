CompuGroup Medical: Jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Heute herrscht Hochstimmung bei CompuGroup Medical-Aktionären. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund fünf Prozent. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Weil die Aktie damit neue Maßstäbe setzen. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 78,55 EUR ausgelotet. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei CompuGroup Medical also ganz genau hinsehen.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Bei 67,41 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal.

