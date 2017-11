CompuGroup Medical: Charttechnisches Kaufsignal nach Gematik-Zulassung!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

mit Abstand größter Gewinner in einem erneut schwachen TecDAX ist heute das Papier von CompuGroup Medical. Gleichzeitig steht übrigens die Aktie des anderen Medizintechnikspezialisten im TecDAX, Drägerwerk, nach einer Gewinnwarnung unter Druck.

Gematik-Zulassung beflügelt

Der Grund für den Kurssprung bei CompuGroup Medical ist dabei die endlich erfolgte Zulassung für die Telematik-Infrastruktur der elektronischen Gesundheitskarte. Die Meldung diesbezüglich kam bereits am Freitag nachbörslich und sorgte über das Wochenende für gute Stimmung bei den Aktionären. Heute nun, wo endlich der reguläre Handel der Aktie wieder möglich ist, kommt es zu einem Kurssprung von mehr als +9%.

Dabei hatte sich schon zuletzt ein charttechnisches Kaufsignal bei der Aktie angedeutet. Denn obwohl es immer wieder zu Verzögerungen bei der elektronischen Gesundheitskarte kam, fiel die Aktie nicht mehr unter die wichtige charttechnische Unterstützung bei 42 Euro zurück. Vielmehr stabilisierte sie sich oberhalb von 45 Euro – und schafft mit dem heutigen Kurssprung den charttechnischen Ausbruch, womit ein Kaufsignal mit Kursziel 60 Euro generiert wurde.

Analysten zeigen sich wenig überrascht!

Während die Anleger an der Börse in der Meldung eine positive Überraschung sehen und die Aktie kaufen, zeigen sich Analysten jedoch wenig überrascht. So habe der Ausblick des Managements bereits darauf hingedeutet, dass noch in 2017 mit der Zulassung gerechnet werden konnte. So beließ bspw. der Analyst Knut Woller von der Baader Bank seine Einschätzung auf „Halten“ mit Kursziel 52 Euro.

Da die Aktie bereits leicht über 52 Euro notiert, ergibt die Halte-Empfehlung zwar durchaus einen Sinn. Ich halte das genannte Kursziel jedoch für zu konservativ. Vielmehr gehe ich davon aus, dass die Aktie sowohl aus fundamentaler wie auch aus charttechnischer Sicht noch leichtes Aufwärtspotenzial besitzt. Daher bleibe ich unverändert positiv gestimmt und halte an meinem Kursziel von 60 Euro fest.

Ein Beitrag von Sascha Huber.