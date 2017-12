CompuGroup Medical AG Aktie: Gute Entwicklung in allen Geschäftsfeldern!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Liebe Leser,

CGM realisierte im 2. Quartal einen Umsatz von 140 Mio € im Vergleich zu 136 Mio € im Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich um 10% auf 33 Mio €. Unterm Strich legte der Gewinn im 1. Halbjahr um 8,3% auf 24,63 Mio € zu. Alle Geschäftsfelder entwickelten sich nach dem guten Start im 1. Quartal gut. Zudem wurde die erste Testphase im strategisch wichtigen Pilotprojekt für die elektronische Gesundheitskarte und die Telematik-Infrastruktur erfolgreich abgeschlossen.

CGM hat hart gekämpft um auf Kurs zu bleiben

Das hat den Weg für den bundesweiten Rollout geebnet. CGM hat die Vertriebsoffensive für das Telematik-Infrastruktur-Paket zur Anbindung der Ärzte und Zahnärzte in ganz Deutschland mit einem Frühbucherangebot gestartet, was den Kunden eine funktionierende Anbindung an die Telematik Infrastruktur bis Ende 2017 sicherstellt. Die bereits eingegangenen Aufträge werden durch die Installation der nötigen Komponenten (Konnektoren, Kartenleser, VPN-Zugangsdienst, zentrale Komponenten) abgearbeitet, sobald diese zertifiziert und für den produktiven Betrieb zugelassen sind.

CGM hat hart gekämpft, um bei den Vorbereitungen für den Rollout auf Kurs zu bleiben. Denn ein breites Spektrum neuer Anforderungen musste implementiert werden, die erst Ende Juni vorgegeben wurden. Parallel dazu hat CGM einen effizienten Installationsprozess entwickelt, um die Verspätungen, die sich ergeben haben, zu kompensieren.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.