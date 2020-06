CompuGroup Aktie: Wer jetzt mehr als 3% der Stimmrechte hat!

Am Mittwoch (17. Juni) gab es eine Stimmrechtsmitteilung in Bezug auf die CompuGroup Medical SE (kurz „CompuGroup”. Und zwar hieß es da, dass ein Aktionär die Marke von 3% der Stimmrechte überschritten hat. Solche Über- oder Unterschreitungen bestimmter Marken wie eben der 3%-Marke sind in solchen Fällen meldepflichtig, wie geschehen. Deshalb lässt sich der Meldung entnehmen, dass die juristische Person „Ameriprise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung