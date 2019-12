CompuGroup Aktie: Meldeschwelle im Blick!

Am Dienstag kam eine für Aktionäre des Unternehmens lesenswerte Stimmrechtsmitteilung der CompuGroup Medical SE (kurz „CompuGroup”). Und zwar ging es in der Meldung um den Aktionär FMR LLC. FMR steht dabei üblicherweise für „Fidelity Management and Research Limited Liability Company”, Firmensitz in den USA. Da soll es am Nikolaustag = 6. Dezember eine sogenannte Schwellenberührung in Bezug auf die gehaltenen Anteile ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung