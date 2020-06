CompuGroup Aktie: Brutto ca. 341 Mio. Euro Zufluss!

Nun ist es also amtlich: CompuGroup ist keine SE (= Europäische Gesellschaft) mehr von der Rechtsform her, sondern eine KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien). Die Eintragung ins Handelsregister des zuständigen Amtsgerichts sei erfolgt, so CompuGroup diesen Monat. Wenig später dann gab es dann direkt eine Kapitalerhöhung des eHealth-Unternehmens, das nun vollständig „CompuGroup Medical SE & Co. KGaA“ heißt (kurz „Compugroup“). Diese Woche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



