CompuGroup Aktie: Auf Einkaufstour!

Die CompuGroup Medical SE (kurz “CompuGroup”) ging zuletzt auf Einkaufstour. So teilte das Unternehmen am Mittwoch mit, bereits am 2. Januar den Kauf des italienischen Unternehmens „H&S Qualità nel Software SpA“ (kurz „H&S“) erfolgreich abgeschlossen zu haben. Bei dem italienischen Unternehmen (Firmensitz in Piacenza) handelt es sich laut CompuGroup um ein „weltweit führendes eHealth-Unternehmen“. Um was es genau geht beim Geschäftsfeld ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung