Compliance Solutions Strategies präsentiert Document Production Centre

Paris (ots/PRNewswire) -Eine fortschrittliche Automatisierungs- und Workflow-Plattform für die Erstellung und Verteilung von Anlegerdokumenten wie PRIIPs KID und SFDR-ReportingCompliance Solutions Strategies ("CSS"), eine führende RegTech-Plattform, die technologiegestützte Lösungen anbietet, mit denen Finanzdienstleister die vorgeschriebenen regulatorischen Anforderungen erfüllen können, gab heute die Einführung des Document Production Centre bekannt, einer fortschrittlichen Automatisierungsplattform für die Erstellung und Verteilung von Factsheets, Prospekten und anderen wichtigen Dokumenten, die die zentralisierte Verwaltung von Daten über das proprietäre Regulatory Book of Record (RBOR) von CSS nutzt.Die Document Production Centre-Plattform bietet Self-Service- oder Managed-Services-Funktionen für Investmentmanager, die die Dokumentenerstellung und -verteilung ihrer Anlegerdokumente wie UCITS KIID, PRIIPs KID, die in der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) vorgesehenen ESG-Angaben und weitere automatisieren, skalieren und optimieren möchten.Das Document Production Centre ist eine fortschrittliche Content-Management-Plattform mit flexiblen Arbeitsabläufen, Benachrichtigungs- und Übersetzungsfunktionen, Überprüfungswerkzeugen und Dashboards, auf die von Benutzer von einer webbasierten, benutzerzentrierten Oberfläche zugreifen können. Die Lösung nutzt das RBOR, um die Abfrage, Validierung und Normalisierung aller für die Berechnung und Erstellung von Dokumenten erforderlichen Daten zu verwalten, und ermöglicht die nahtlose Verbreitung von Dokumenten direkt an Aufsichtsbehörden, über Fondsplattformen oder über Drittpartner. CSS hat bereits eine Partnerschaft mit einem globalen Tier-1-Vermögensverwalter geschlossen, um eines der ersten SFDR-konformen Dokumente auf dem Markt zu erstellen, das Document Production Centre nutzt."CSS stärkt seine Position als erstklassiger RegTech-Lösungsanbieter mit der Einführung von Document Production Centre, einer kompletten End-to-End-Fondsreporting-Lösung für institutionelle Vermögensverwalter, Fondsadministratoren, ManCos und Versicherer", so Doug Morgan, CEO von CSS. "Im Jahr 2022 wird es für Investmentmanager wichtiger denn je sein, ihre Prozesse zur Dokumentenerstellung und -verteilungs zu skalieren und zu automatisieren, denn dadurch wird der Übergang von UCITS zu PRIIPs und die Anwendung von Level 2 SFDR weniger komplex für sie."Informationen zu CSS:CSS ist ein zuverlässiger globaler RegTech-Partner, der auf einzigartige Weise innovative, technologiegetriebene Lösungen zusammenbringt, um Finanzdienstleistungsunternehmen dabei zu unterstützen, einen klaren und strategischen Weg durch den komplexen und fragmentierten globalen Regulierungsraum zu finden. Unsere Lösungen und Dienstleistungen helfen Unternehmen, die gesetzlichen Fristen einzuhalten und gleichzeitig die Compliance-Daten, Abläufe und Technologien zu optimieren. CSS deckt ein komplettes Spektrum an globalen Compliance-Disziplinen ab: Fondsberichterstattung, Transaktionsberichterstattung, Investitionsüberwachung, Compliance-Management, Compliance-Services und Managed Services mit einem ergänzenden, zentralisierten Ansatz für das strategische Management von regulatorischen Daten, genannt RBOR (Regulatory Book of Record). Das Unternehmen betreut derzeit über 600 Software-Kunden im Finanzdienstleistungsbereich, darunter Hedge-Fonds, traditionelle Vermögensverwalter und Fondsadministratoren, einschließlich Tier-1-Institutionen auf der Kauf- und Verkaufsseite. Das Unternehmen ist international sowohl in Nordamerika als auch in Europa präsent und verfügt über Niederlassungen mit direktem Kundenkontakt in New York, London, Dublin, Amsterdam und Stockholm. Weitere Informationen zu CSS finden Sie unter: www.cssregtech.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3310465-1&h=3350774900&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3310465-1%26h%3D1827044507%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F748098%252FCSS_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F748098%252FCSS_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F748098%2FCSS_Logo.jpg)Pressekontakt:Natalie SilvermanMarketingleiterinCompliance-Lösungsstrategien+1 646-952-2514Natalie.Silverman@cssregtech.comOriginal-Content von: Compliance Solutions Strategies, übermittelt durch news aktuell