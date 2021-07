Compliance Solutions Strategies erweitert Zusammenarbeit mit aosphere

New York (ots/PRNewswire) - Integriert Marktdatendienste in seine Investment Monitoring PlattformCompliance Solutions Strategies ("CSS"), eine führende RegTech-Plattform, die technologiegestützte Lösungen anbietet, die es Finanzdienstleistern ermöglichen, verbindliche regulatorische Compliance-Anforderungen zu erfüllen, hat heute eine erweiterte Zusammenarbeit mit aosphere LLP, einer Tochtergesellschaft von Allen & Overy LLP, bekannt gegeben. Im Rahmen der Partnerschaft sollen bestimmte von aosphere angebotene Marktdatendienste vollständig in die CSS Investment Monitoring Plattform integriert werden.Um den Verpflichtungen zur Offenlegung von Beteiligungen in vollem Umfang nachzukommen, benötigen Anlageverwalter Zugang zu präzisen und zeitnahen Marktdaten zu verschiedenen Bereichen wie Unternehmensübernahmen, vom Emittenten festgelegte Schwellenwerte (die üblicherweise in der Satzung eines Unternehmens enthalten sind) und Daten über vorübergehende Leerverkaufsverbote.Die Aufnahme von Marktdatendiensten für die Offenlegung im Bereich der Beteiligungen stärkt die Position von CSS als erstklassiger Anbieter von RegTech-Lösungen für institutionelle Vermögensverwalter und Hedge-Fonds. Die automatisierte Investment-Monitoring-Plattform verbindet auf einzigartige Weise unvergleichliches internes regulatorisches Fachwissen mit dem umfassendsten Satz an rechtlichen und branchenbezogenen Marktdaten, der von aosphere angeboten wird."Unsere strategische Zusammenarbeit mit aosphere baut auf dem intellektuellen Kapital unseres eigenen Teams von Rechts- und Regulierungsexperten auf und verbessert unsere globale Plattform zur Investitionsüberwachung erheblich", sagte Doug Morgan, Chief Executive Officer von CSS. "Mithilfe der einzigartigen Fähigkeiten von aosphere, beispielsweise unserer Integration der Marktdatendiensten, wird CSS auch in den kommenden Jahren beschleunigt neue Produktfunktionen bereitstellen können.""Die Marktdatendienste, die wir anbieten, sind eine robuste Lösung für Kunden, die mit komplexen regulatorischen Berichtspflichten arbeiten. Konsistent präzise Daten kostengünstig zu beschaffen ist nicht einfach für unsere Kunden. Wir freuen uns, dass wir ihnen durch unsere Zusammenarbeit mit CSS diesen Service anbieten können. Wir wissen, wie wichtig es für Kunden ist, rechtliche und regulatorische Inhalte in Plattformen wie der CSS Investment Monitoring Plattform zu operationalisieren und hoffen, dass CSS-Kunden diese Entwicklung willkommen heißen werden", sagte Clare Godson, Executive Director bei aosphere.Informationen zu CSS:CSS ist ein zuverlässiger globaler RegTech-Partner, der auf einzigartige Weise innovative, technologiegetriebene Lösungen zusammenbringt, um Finanzdienstleistungsunternehmen dabei zu unterstützen, einen klaren und strategischen Weg durch den komplexen und fragmentierten globalen Regulierungsraum zu finden. Unsere Lösungen und Dienstleistungen helfen Unternehmen, die gesetzlichen Fristen einzuhalten und gleichzeitig die Compliance-Daten, Abläufe und Technologien zu optimieren. CSS deckt ein komplettes Spektrum an globalen Compliance-Disziplinen ab: Fondsberichterstattung, Transaktionsberichterstattung, Investitionsüberwachung, Compliance-Management, Compliance-Services und Managed Services mit einem ergänzenden, zentralisierten Ansatz für das strategische Management von regulatorischen Daten, genannt RBOR (Regulatory Book of Record). Das Unternehmen betreut derzeit über 600 Software-Kunden im Finanzdienstleistungsbereich, darunter Hedge-Fonds, traditionelle Vermögensverwalter und Fondsadministratoren, einschließlich Tier-1-Institutionen auf der Kauf- und Verkaufsseite. CSS unterhält eine globale Präsenz in Nordamerika und Europa mit Niederlassungen in New York, London, Dublin, Amsterdam und Stockholm. Weitere Informationen zu CSS finden Sie unter: www.cssregtech.com.Informationen zu aosphere LLP:aosphere LLP ist eine Tochtergesellschaft der führenden internationalen Anwaltskanzlei Allen & Overy LLP und verfügt über einen Kundenstamm von mehr als 500 weltweit führenden Investmentbanken, Vermögensverwaltern und Fonds. aosphere nutzt seine Expertise in Schlüsselbereichen wie Offenlegung von Beteiligungen (einschließlich Leerverkäufe), grenzüberschreitende Vertriebsbeschränkungen, Datenschutz und Derivate dazu, Zeichnungsprodukte anzubieten, die ihren Kunden dabei helfen, rechtliche, regulatorische und operative Risiken zu reduzieren. www.aosphere.com