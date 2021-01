Compliance Solutions Strategies in die REGTECH100 aufgenommen

New York (ots/PRNewswire) - CSS wurde 2021 zum zweiten Mal in Folge für seine innovative Compliance-Technologie und -Dienstleistungen ausgezeichnetCompliance Solutions Strategies ("CSS"), eine führende RegTech-Plattform, die technologiegestützte Lösungen anbietet, um es Finanzdienstleistern zu ermöglichen, die gesetzlich vorgeschriebenen regulatorischen Compliance-Anforderungen zu erfüllen, gab heute die Aufnahme in die REGTECH100 bekannt. Die Liste, die vom Fachanalystenhaus RegTech Analyst erstellt wird, würdigt jährlich die 100 innovativsten RegTech-Unternehmen der Welt, wobei die Gewinner von einem Gremium aus Branchenexperten und Analysten ausgewählt werden.Das neueste Ranking für das Jahr 2021 identifiziert die nächste Generation von Anbietern von Lösungen, die die Zukunft der Compliance-, Risikomanagement- und Cybersicherheitsbranche gestalten. Die RegTech-Branche hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt, da sich Banken und andere Finanzinstitute weiterhin mit einem unerbittlichen Tempo der regulatorischen Veränderungen in vielen Gerichtsbarkeiten konfrontiert sehen.Die Aufnahme in die REGTECH100 zum zweiten Mal in Folge bildet den Abschluss eines produktiven Jahres. CSS konnte seine Entwicklung vorantreiben und bot weiterhin marktführende Lösungen an. Highlights waren:- Die Übernahme von AMFINE, einem führenden Anbieter von Lösungen für das regulatorische Reporting in Europa und damit die Entstehung der ersten globalen End-to-End-Plattform für das Investmentfonds-Reporting- Die Einführung einer zentralen Datenmanagementlösung, welche die CSS-Plattform unterstützt - das Regulatory Book of Record (RBOR)- Die Einführung eines neuen Moduls für das Transaktionsreporting, das es unseren Buy-Side-Kunden ermöglicht, die Securities Financing Transactions Regulation ("SFTR") einzuhalten- Die Einführung eines neuen Moduls der CSS-Investment-Monitoring-Lösung, über welches ausländische institutionelle Anleger Restriktionen im Zusammenhang mit sensiblen Branchen in über 90 Jurisdiktionen verwalten können- Die Entwicklung der ersten Lösung, welche die Erstellung des Formulars CRS automatisiert, um die neuen SEC-Anforderungen für Anlageberater zu erfüllen, die Kleinanleger betreuen "Wir freuen uns sehr, erneut zu den innovativsten RegTech-Unternehmen der Welt zu gehören", sagt Doug Morgan, CEO von CSS. "CSS beweist weiterhin seine geschäftliche Leistungsfähigkeit, indem es Vermögensverwaltern, Asset-Servicern und Versicherern hilft, mit unserer einzigartigen Kombination aus marktführender RegTech-Technologie, Managed Services und regulatorischer Expertise strategischere Ansätze für das Management der Compliance zu verfolgen."Informationen zu CSS:CSS ist ein bewährter globaler RegTech-Partner, der innovative technologiegestützte Lösungen auf einzigartige Weise kombiniert, um Finanzdienstleistungsunternehmen dabei zu unterstützen, einen klaren und strategischen Weg durch den komplexen und fragmentierten Bereich globaler Regulierungen zu finden. Unsere Lösungen und Dienstleistungen helfen Unternehmen, regulatorische Fristen einzuhalten und gleichzeitig Daten, Abläufe und Technologien im Bereich Compliance zu optimieren. CSS deckt eine ganze Reihe globaler Compliance-Disziplinen ab, angefangen von Fondsreporting, Transaktionsreporting und Investment-Monitoring bis hin zu Compliance-Management, Compliance-Services und Managed Services, mit einem ergänzenden, zentralisierten Ansatz für das strategische Management regulatorischer Daten namens RBOR (Regulatory Book of Record). Das Unternehmen betreut derzeit über 600 Software-Kunden in der Finanzdienstleistungsbranche, darunter Hedge-Fonds, traditionelle Vermögensverwalter und Fondsverwalter, wie unter anderem Tier-1 Buy-Side- und Sell-Side-Institutionen. Das Unternehmen ist international sowohl in Nordamerika als auch in Europa präsent und verfügt über Niederlassungen mit direktem Kundenkontakt in New York, London, Dublin, Amsterdam und Stockholm. Weitere Informationen zu CSS finden Sie unter: www.cssregtech.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3025396-1&h=4220890108&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3025396-1%26h%3D2588759299%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cssregtech.com%252F%26a%3Dwww.cssregtech.com&a=www.cssregtech.com).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3025396-1&h=1038056279&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3025396-1%26h%3D1190474581%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F748098%252FCSS_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F748098%252FCSS_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F748098%2FCSS_Logo.jpg)Pressekontakt:Natalie SilvermanChief Marketing OfficerCompliance Solutions Strategies+1 646-952-2514Natalie.Silverman@cssregtech.comOriginal-Content von: Compliance Solutions Strategies, übermittelt durch news aktuell