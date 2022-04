Competent Investment: Die Weichen für den finanziellen Ruhestand stellen

Dresden (ots) -Den meisten Berufstätigen ist bekannt, dass ohne eine vernünftige private Altersvorsorge die meisten Menschen im Alter zu wenig Geld für einen unbekümmerten Lebensabend haben. Das liegt daran, dass die Differenz zwischen Rentenzahlung und letztem monatlichen Einkommen zu groß ist, weil das Rentenniveau nur bei 46 Prozent (vom Durchschnittseinkommen) liegt. Bis 2030 wird sich dieser Prozentsatz bis auf 43% verringern. Düstere Aussichten für alle, die nicht rechtzeitig begonnen haben, zusätzlich privat vorzusorgen, oder die durch eine Betriebsrente aufgefangen werden. Zu wissen, dass jedes einzelne Beitragsjahr zählt, wenn es um die Rücklagen oder Einzahlungen in ein bestimmtes Finanzprodukt geht, ist die eine Sache, wichtiger noch ist die Kenntnis der Wege, die man beschreiten kann, um mit sinnvollen Investitionen das meiste für sich herauszuholen. Competent Investment Central, Vorsorge-Spezialist aus Dresden, hilft allen, die bei der Erstellung eines Finanzkonzeptes zur Aufstockung finanzieller Altersbezüge Unterstützung benötigen.Der Finanz-Experte Sven Thieme, Gründer der Competent Investment, weiß als erfahrener Vorsorgespezialist mit langjähriger Expertise, worauf es ankommt, wenn man die Lücke zwischen letztem monatlichem Einkommen und Altersrente schließen will. Da braucht es eines detailliert ausgearbeiteten Investment-Plans und einer Anpassung an die eigenen finanziellen Möglichkeiten, um bis zum Renteneintritt bis auf ein Einkommensniveau von mindestens 80 Prozent des letzten Nettoeinkommens im Erwerbsleben zu kommen. Denn so viel Geld benötigt man, um den eigenen Lebensstandard, den man sich während des Berufslebens erarbeitet hat, zu halten. Denn nicht jeder hat das Glück, beizeiten eine größere Erbschaft zu erhalten, mit der man die Finanzen stabilisieren kann, oder eine Immobilie zu erben, die man als Selbstnutzer oder in Vermietung geldwert nutzen kann. Alle, die alleine vom selbst erarbeiteten Geld und der daraus resultierenden Rente leben müssen, müssen sich bewusst sein, dass diese nicht ausreicht, um über die gewohnte Menge an Geld zu verfügen. "In jungen Jahren anzufangen, Geld zurückzulegen und gewinnbringend zu investieren, ist der wichtigste Tipp für junge Menschen in Ausbildung, Studium oder beim Einstieg in den Beruf, damit der Lebensabend finanziell abgesichert ist. Wir unterstützen jeden auf dem Weg in eine sichere finanzielle Zukunft", argumentiert Sven Thieme mit Nachdruck. Er weiß aus Erfahrung, dass viele Menschen den Fehler machen, die jährlichen Rentenbescheide leichtfertig zu ignorieren, und sich erst der schwierigen Situation bewusstwerden, wenn sie die Rente beantragen. Doch dann ist es zu spät, um der Altersarmut zu entrinnen. Noch fehlt es in unserem Land an Aufklärungskampagnen für Studenten und Berufseinsteiger, damit das Bewusstsein für die entsprechende Eigeninitiative frühzeitig geschärft wird.Insgesamt 22,4 Prozent der Bevölkerung im Alter von 80+ von Einkommensarmut betroffenMit den steigenden Kosten für Lebensmittel, Arzneien, Mieten und sonstigen Aufwendungen wird es für viele Rentner:innen immer schwieriger, die täglichen finanziellen Herausforderungen zu meistern. Das Geld fehlt dann an allen Ecken und Enden, zumal im höheren Alter vermehrt Kosten für medizinische Versorgung, Medikamente und ärztliche Zusatzleistungen entstehen. Wer dann nicht vorgesorgt hat, hat nicht genug Geld zur Verfügung, um einen sorglosen Ruhestand zu verleben. Diese schwierige Situation erleben immer mehr Menschen im Alter jenseits der 80 Lebensjahre, wie eine Studie des Bundesseniorenministeriums aus 2021 belegt. Bei Frauen liegt dieser Anteil sogar noch höher. Das sind erschreckende Erkenntnisse, die nach einer sofortigen Verbesserung rufen. Der Dresdner Competent Investment-Chef Thieme sieht dennoch Möglichkeiten, um mit entsprechenden Konzepten die ärgsten finanziellen Engpässe zu optimieren. Interessent:innen können sich jederzeit an die sächsischen Vorsorge-Spezialisten wenden: www.comeptent-investment.com (https://www.competent-investment.com/)Pressekontakt:Competent Investment Central GmbHCharlotte-Bühler-Straße 701099 Dresden0351 8119190info@competent-investment.comhttps://www.competent-investment.com/impressum/Original-Content von: Competent Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuell