Competent Investment: Die Rente sollte nicht zum Überlebenskampf werden

Dresden (ots) - Wenn man erst einmal ins Rentenalter vorgerückt ist, sind sämtliche Bemühungen, die Finanzen zu ordnen oder neu zu strukturieren, meistens vergeblich, weil dann die berühmten Würfel bereits gefallen sind. Dann ist es für die meisten Menschen schwer, die Versorgungslücke im Verhältnis von letztem Einkommen und der monatlichen Rentenzahlung adäquat zu schließen. Oft reicht dann das Geld hinten und vorne nicht mehr, um den gewohnten Lebensstandard beizubehalten. Dann wird schnell aus dem wohlverdienten Ruhestand ein finanzieller Kampf ums Überleben. "Und das sollte nicht sein", konstatiert Sven Thieme, Gründer und Geschäftsführer vom Dresdner Vorsorge-Spezialisten Competent Investment.Es gibt einen wichtigen Satz, den sich alle zukünftigen Rentner/innen verinnerlichen sollten: Die Rente sinkt, während die Altersarmut steigt! Das bedeutet konkret, dass immer mehr Rentner/innen mit steigendem Lebensalter die Rentenkasse belasten, so dass nach neuesten Erkenntnissen davon ausgegangen werden muss, dass in den kommenden Jahren die Rente weiter absinkt. Es ist schlicht zu wenig Geld da, um Renten in angemessener Höhe zu zahlen. Das liegt auch daran, dass der Bund sich aus den Überschüssen der Kassen bedient hat, ohne die Konsequenzen zu berücksichtigen. Somit ist es für alle Arbeitnehmer/innen wichtig, selbst das Heft des Handels in die Hand zu nehmen und für zusätzliche Einkünfte zu sorgen. Da viele nicht wissen, wo man den Hebel ansetzen muss, um strategisch und planerisch richtig vorzugehen, helfen die Vorsorge-Experten der Competent Investment. Diese sind jahrelang geschult in der Erarbeitung von finanziellen Konzepten, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse der Kundschaft zugeschnitten sind. Denn jeder hat andere Ausgangsbedingungen, die die Grundlage für ein Anlage- und Vorsorgekonzept bilden. Faktoren wie Laufzeit, Bedarf und finanzielle Möglichkeiten spielen ebenso eine Rolle wie Verwendungszweck oder Risikotoleranz. Diese unterschiedlichen Aspekte fließen bei Competent Investment mit in die Gesamtbetrachtung einer Finanzplanung, die ausschließlich den Vorstellungen der Kunden/innen entspricht. Das ist wichtig, um keinen "Service von der Stange" zu bieten, sondern um dem hohen Anspruch an Qualität und Performance zu entsprechen. Denn dies sind die Grundpfeiler der Firmenphilosophie von Sven Thieme und seinem erfahrenen Team. "Bei uns stehen Kunden-Bedürfnisse und Wünsche stets im Vordergrund. Daher ist die Betreuung auch individuell und komplex und berücksichtigt, dass Anspruch und Möglichkeit im richtigen Verhältnis stehen", so Geschäftsführer Sven Thieme.Zwar kann man einen schrittweisen Umdenkungsprozess bei den Menschen feststellen, aber die Statistiken zeigen, dass noch deutlich mehr von den Arbeitnehmer/innen getan werden muss. Haben beispielsweise im Jahr 2005 nur rund 5,5 Mio. Menschen eine private Altersvorsorge abgeschlossen, liegt diese Quote 2015 schon bei rund 16 Mio. Menschen. Bis heute hat sich diese Zahl noch weiter erhöht. Dabei nutzen die Deutschen die unterschiedlichsten Möglichkeiten, um sich gegen die Altersarmut in der Rente abzusichern. Allerdings haben einige der althergebrachten Finanzprodukte wie die Riester-Rente mittlerweile ausgedient. Fondssparen und Aktienkäufe als auch der Erwerb von Sachwerten und Edelmetallen liegen heutzutage im Interesse der meisten Anleger/innen. Bei allen Aktivitäten jedoch gilt, dass der Fokus auf Ausschüttungen und Auszahlungspläne für die Zeit nach dem aktiven Arbeitsleben gelenkt wird. Dann, wenn langsam Ruhe eintritt, ins sonst eher hektische Alltagsleben und wenn man die Früchte seiner Arbeit voll und ganz genießen will. Nur wer sich rechtzeitig mit dieser Problematik beschäftigt, kann gezielt der Altersarmut entgehen. Die Spezialisten der Competent Investment stehen jedem Interessenten mit hilfreichen Tipps und tatkräftiger Unterstützung zur Seite. Anruf genügt!