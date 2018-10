Compassion in World Farming verstärkt weltweite Präsenz mithilfe von NetSuite

Tierschutzorganisation führt die globale Bewegung für eineethischere und nachhaltigere Lebensmittelversorgung anLondon (ots/PRNewswire) - SUITECONNECT - Compassion in WorldFarming (https://www.ciwf.org.uk/), eine globaleWohltätigkeitsorganisation, die sich für das Wohl von Nutztiereneinsetzt, nutzt jetzt Oracle NetSuite, um seinem Ziel näherzukommen,alle Menschen mit gesundem Essen ohne Grausamkeiten und Leiden undohne die Zerstörung des Planeten zu versorgen. NetSuite bietetCompassion eine einheitliche und flexible Business-Plattform, dieihre Einsätze in sieben Ländern standardisiert und seine schnelleweltweite Expansion fördert.Compassion, in den 1960er Jahren vom britischen Landwirt PeterRoberts gegründet, entwickelte sich von einem Hinterzimmerprotest ineine starke weltweite Bewegung, die die Lebensbedingungen von mehrals einer Milliarde Tiere in sieben Ländern verbesserte. Um einetiefgreifende und nachhaltige Verbesserung für das Wohl der Nutztiereauf der ganzen Welt weiter voranzutreiben, benötigte Compassion einemoderne Business-Plattform, die seine globale Expansion schnell undkostengünstig unterstützen würde. Nach sorgfältiger Begutachtungwählte Compassion NetSuite zur Förderung seiner Ausweitung nachIndien, Afrika und Südamerika aus und möchte so die Bedingungen für1,5 Millionen Nutztieren in den nächsten fünf Jahren verbessern."Unser oberstes Ziel ist es, die Massentierhaltung vollständigabzuschaffen, indem wir Unternehmen bei den richtigen Entscheidungenunterstützen und indem wir Anregungen für Gesetzesänderungen für dieLandwirtschaft bieten," so Nick Dugdale, Manager für internationaleFinanzplanung und -analyse bei Compassion in World Farming. "Alswachstumsstarke und einflussreiche Globalbewegung, die in vielenwichtigen entscheidungstragenden Gremien von den Vereinten Nationenbis hin zur Welthandelsorganisation vertreten ist, konnten wir mitunseren Kampagnen dazu beitragen, Gesetzesänderungen, die dasTierwohl betreffen, weltweit voranzutreiben - aber wir möchten nochmehr erreichen. Um unserem Ziel näherzukommen, die Bedingungen allerNutztiere in allen Ländern zu verbessern, haben wir uns für NetSuiteentschieden."NetSuite unterstützt die internationale Strategie von Compassionund erlaubt der Organisation einen konsolidierten Blick in Echtzeitauf ihre Finanzdaten, was es der NGO ermöglicht, ein weltweitvergrößertes Einkommen zu erfassen und Spenden über ein einzigesSystem transparent nachzuverfolgen. Compassion hat Netsuite bereitsin Belgien, den Niederlanden, Großbritannien und den USA eingesetztund plant, Frankreich, Italien und Polen bis Ende 2018 dazuzunehmen."NetSuite ermöglicht es uns, weltweit eine einheitlicheArbeitsweise zu verfolgen, ohne dabei auf die länderspezifischeLokalisierung zu verzichten, die für unsere Strategie unverzichtbarist," so Dugdale. "Bevor wir uns für die Cloud von NetSuiteentschieden, hatten wir in jedem der sechs Länder mitunterschiedlichen Systemen gearbeitet, aber jetzt können wir schnellund effizient für einen Bruchteil der Kosten in neuen Märktenfußfassen."NetSuite ist ein verlässlicher Befürworter von gemeinnützigenOrganistationen und sozialen Unternehmen auf der ganzen Welt,unabhängig von deren Zahlungsfähigkeit. Compassion profitiert derzeitvon den Programmen Suite Donation (http://www.netsuite.com/portal/company/social-impact/software-donation.shtml) und Suite Pro Bono (http://www.netsuite.com/portal/company/social-impact/pro-bono-services.shtml), die gemeinnützigen und sozialen Unternehmenskunden dieTechnologien von Oracle NetSuite zur Verfügung stellen und dieBeratung und Unterstützung durch Mitarbeiter NetSuite ermöglichen,die ihre Zeit und ihr Wissen in den Dienst der Organisationenstellen, um deren gesellschaftlichen Einfluss zu stärken."Compassion in World Farming ist eine starke Globalbewegung, dieaußergewöhnliche Arbeit leistet, um eine humanere Welt für Nutztierezu schaffen," sagte Nicky Tozer, EMEA VP bei Oracle NetSuite. "Mitden globalen Fähigkeiten von NetSuite kann Compassion seine Kampagnenin weiteren Ländern durchführen und vom ersten Tag an vollfunktionsfähig sein."Informationen zu Compassion in World FarmingCompassion in World Farming wurde 1967 von einem britischenLandwirt gegründet, der erschreckt war über die Entwicklung derMassentierhaltung. Heute ist Compassion die führendeNutztierschutzorganisation, die es sich zum Ziel gemacht hat, dieMassentierhaltung zu beenden und humane und nachhaltige Lebensmittelzu ermöglichen. Compassion hat seinen Hauptsitz in Großbritannien undbesitzt Geschäftsstellen in ganz Europa, den USA, China undSüdafrika. Für weitere Informationen zu Compassion in Farming,besuchen Sie bitte: www.ciwf.orgInformationen zu Oracle NetSuite Seit über 20 Jahren hat OracleNetSuite Wachstum, Anpassung und Veränderungen von Organisationenerleichtert. NetSuite bietet eine Reihe Cloud-basierter Anwendungenfür u. a. Finanzen/Warenwirtschaft (WWS), HR, Automatisierung vonProfessional Services und Omnichannel-Commerce. Sie werden von über15.000 Kunden in 203 Ländern und abhängigen Gebieten genutzt.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.netsuite.com.Folgen Sie NetSuite's Cloud-Blog (http://www.netsuiteblogs.com/),seiner Facebook (https://facebook.com/netsuiteemea)-Seite und@NetSuiteEMEA auf Twitter (https://twitter.com/netsuiteemea) fürAktualisierungen in Echtzeit.Informationen zu OracleDie Oracle Cloud bietet vollständige SaaS-Anwendungs-Suites fürERP, HCM und CX, sowie die Best-in-Class Datenbank Platform as aService (PaaS) und Infrastructure as a Service (IaaS) ausDatenzentren in ganz Amerika, Europa und Asien. Für weitereInformationen über Oracle (NYSE: ORCL) besuchen Sie uns bitte auforacle.com (https://www.oracle.com/index.html).