Compass Pathways: Erster Psychedelics-ETF legt los

Der erste ETF für Psychedelika-Aktien hat an der Neo Exchange in Toronto sein Börsendebüt gefeiert. "The Horizons Psychedelic Stock Index ETF" bildet die Wertentwicklung 17 börsennotierter Unternehmen der aufstrebenden Industrie ab.

Das Psilocybin-Pure-Play Compass Pathways und Mind Medicine als zwei der bedeutendsten Mental-Health-Player machen zusammen rund 20 Prozent der Gesamtkapitalisierung des ETFs aus.

