Compass Minerals: Einfach unglaublich

Der Compass Minerals-Schlusskurs wurde am 29.10.2018 an der Heimatbörse New York mit 45,9 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Compass Minerals auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Compass Minerals-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Compass Minerals-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Compass Minerals vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 74,33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 61,95 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (45,9 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Compass Minerals somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Compass Minerals liegt mit einer Dividendenrendite von 6 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Metals & Mining"-Branche hat einen Wert von 2,66, wodurch sich eine Differenz von +3,34 Prozent zur Compass Minerals-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Compass Minerals auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Compass Minerals sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.