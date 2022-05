Compass Minerals Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Für die Aktie Compass Minerals stehen per 16.05.2022, 22:16 Uhr 43.2 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Compass Minerals zählt zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Compass Minerals entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Die Aktie von Compass Minerals gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,67 insgesamt 75 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 38,14 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Compass Minerals als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 57 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 31,94 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 43,2 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Dividende: Compass Minerals hat mit einer Dividendenrendite von 1,25 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.76%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -1,51. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Compass Minerals-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.