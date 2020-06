Compass Diversified: Kommt jetzt der Schock?

Für die Aktie Compass Diversified aus dem Segment "Multi-Sektor Holdings" wird an der heimatlichen Börse New York am 18.06.2020, 16:40 Uhr, ein Kurs von 18.3 USD geführt.

Compass Diversified haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Compass Diversified-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Compass Diversified vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 0 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -100 Prozent erzielen, da sie derzeit 17,89 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Dividende: Compass Diversified hat mit einer Dividendenrendite von 7,71 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5.15%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche beträgt +2,55. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Compass Diversified-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Compass Diversified-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 19,87 USD. Der letzte Schlusskurs (17,89 USD) weicht somit -9,96 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (17,29 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,47 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Compass Diversified-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Compass Diversified-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.