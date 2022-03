Company.info Deutschland macht großen Sprung nach vorn / Starkes Wachstum bei Company.info Deutschland, erforderte Erweiterung der Geschäftsführung und Umzug in größere Räumlichkeiten

Düsseldorf (ots) -Company.info, Anbieter von Unternehmensinformationen und Unternehmensnachrichten, ist Marktführer in den Niederlanden und wächst in Deutschland stark. Um dieses Entwicklung weiter erfolgreich fortzusetzen, wurde Dirk Zetzsche am 1. April zum Geschäftsführer von Company.info Deutschland berufen. Das Unternehmen hat ebenfalls neue Büroräume in der Breiten Straße 22 in Düsseldorf bezogen.Company.info beschäftigt über 100 Mitarbeiter und gehört zu einem der größten Medienunternehmen der Niederlande, der FD Mediagroep. Company.info Deutschland ist seit 4 Jahren im Markt aktiv und ist auf Grund der steigenden Nachfrage sowohl bei der Anzahl der Kunde, als auch dem Umsatz und der Mitarbeiteranzahl stark gewachsen. Mit der Ernennung von Herrn Dirk Zetzsche zum neuen Geschäftsführer für Deutschland hat sich das Unternehmen für einen sehr erfahrenen Direktor entschieden, der das Unternehmen durch die weitere Phase des Wachstums führen wird. Zetzsche bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Führung von Softwareunternehmen mit. Seine Aufgabe wird es sein, das Leistungsspektrum von Company.info kontinuierlich weiter auszubauen und den Marktanteil des Unternehmens in Deutschland deutlich zu erhöhen. Um dies zu erreichen, wird Company.info besonders im Bereich der Produktentwicklung den speziellen Anforderungen und Wünschen seiner deutschen Kunden Beachtung schenken, um diesen umfassend gerecht zu werden.Zetzsche: "Das Thema Compliance ist in den letzten Jahren für alle Unternehmen in allen Branchen immer wichtiger geworden. Allein im Jahr 2020 waren 43 % der deutschen Unternehmen mit Compliance-Vorfällen konfrontiert, was deutlich macht wie schwierig es ist, den ständig ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Vor allem die sorgfältige Auswahl bestehender und neuer Geschäftspartner ist entscheidend. Ich sehe hier eine große Chance für Company.info über seine Portale diese Informationen umfassend und auf Knopfdruck bereitzustellen. Dies geschieht entweder über ein cloudbasiertes Portal oder ist integriert in den Workflow unserer Geschäftspartner."Company.info Deutschland ist ein Daten- und Softwareunternehmen, das Online-Informationen mit Fokus auf den Compliance-Bereich anbietet. Das Online-Portal Company.info bietet einen direkten Zugang zu vollständigen, zuverlässigen und aktuellen Informationen, Wirtschaftsnachrichten und Prognosen über alle Unternehmen und deren Manager in Deutschland. Darüber hinaus bietet dieses Portal eine direkte Möglichkeit Downloads u.a. aus dem Handelsregister, dem Transparenzregister und dem Unternehmensregister auf Abruf über das Online-Portal oder eine API zu erhalten.Matthijs Tetteroo, Geschäftsführer von Company.info, ist sehr zufrieden mit der Entwicklung von Company.Info Deutschland und sieht viele Chancen für die Zukunft: "Aufgrund der rasanten Entwicklungen im Bereich Compliance ergeben sich für Company.info Deutschland große Chancen. Die korrekte Identifizierung der Kunden ist für ein sauberes Geschäft unerlässlich. Company.info Deutschland bietet alle Informationen auf einen Blick. Darüber hinaus wird sich Company.info Deutschland auch im Bereich der Unterstützung bei Vertriebsinformationen und Marketing Intelligence weiter entwickeln. Ich freue mich sehr über die Ernennung von Dirk Zetzsche zum Geschäftsführer, er bringt die Erfahrung und wichtige Kompetenzen mit, um unser Wachstum weiter zu gestalten."Company.infoCompany.info Deutschland (https://companyinfo.de/) ist Teil der niederländischen Company.info.Company.info hat einen Umsatz von 30 Millionen Euro,beschäftigt über 100 Mitarbeiter in den Niederlanden und Deutschland und gehört zur FD Mediagroup. Company.info unterstützt Vertrieb, Marketing oder Compliance-Experten mit aktuellen B2B-Daten zu Kunden, Leads und Geschäftsbeziehungen.Pressekontakt:Marketing: Guido de Jager: guido.de.jager@company.infoVerkauf: Daniel Brunzema: daniel.brunzema@company.infoOriginal-Content von: Company.info Deutschland, übermittelt durch news aktuell