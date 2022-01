Compagnie de Saint Gobain Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Per 15.01.2022, 00:18 Uhr wird für die Aktie Cie De Saint-gobain am Heimatmarkt EN Paris der Kurs von 66.33 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauprodukte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cie De Saint-gobain auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Cie De Saint-gobain investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,18 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauprodukte einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,15 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Cie De Saint-gobain-Aktie beträgt dieser aktuell 58,89 EUR. Der letzte Schlusskurs (66,33 EUR) liegt damit deutlich darüber (+12,63 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Cie De Saint-gobain somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (60,91 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+8,9 Prozent Abweichung). Die Cie De Saint-gobain-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. In Summe wird Cie De Saint-gobain auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Cie De Saint-gobain wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cie De Saint-gobain vor. Das Kursziel für die Aktie der Cie De Saint-gobain liegt im Mittel wiederum bei 51,84 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 66,33 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -21,84 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Cie De Saint-gobain insgesamt die Einschätzung "Hold".