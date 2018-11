Compact Metal Industries: Es wird immer turbulenter!

Für die Aktie Compact Metal Industries stehen per 16.11.2018 0,025 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. Compact Metal Industries zählt zum Segment "Bauprodukte".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Compact Metal Industries entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Compact Metal Industries-Aktie ein Durchschnitt von 0,04 SGD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,025 SGD (-37,5 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (0,03 SGD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,67 Prozent Abweichung). Die Compact Metal Industries-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Compact Metal Industries erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Compact Metal Industries. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Compact Metal Industries daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Compact Metal Industries von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Compact Metal Industries gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 48,83 insgesamt 64 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Home & Office Products", der 135,16 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".