Community geht via App gegen Giftköder vor / Dogorama warnt Hundebesitzer vor Gefahren beim Gassi gehen

Per Push-Mitteilung geht ein Hinweis zu einerpotentiellen Gefahrenquelle für den Vierbeiner auf das Smartphoneein: "Bratwurst mit Rasierklingen in Berlin-Ost gefunden". Ist derGefahrenradar aktiviert, meldet er täglich riskante Ortedeutschlandweit. Wer die aufgrund von Giftködern gemeldete Umgebungbeim Gassi gehen meidet, rettet höchstwahrscheinlich Hundeleben.Push-Mitteilung rettet HundelebenDer Gefahrenradar ist ein zuletzt gelaunchtes Feature derHunde-App Dogorama. Damit erweitern die Dogorama-Gründer diebisherigen Funktionen um eine neue Sicherheitsfunktion. Während diemittlerweile 10.000 angemeldeten Hundebesitzer sich zum gemeinsamenSpielen verabreden und über vierbeinergerechte Angebote informierenkönnen, warnen sie sich via App nun auch untereinander vor Giftködernund anderen Gefahrenquellen. Ein internes Bestätigungssystem stütztdie Verifizierung der in der Community eingegangenen Hinweise.Zusätzlich greift Dogorama auf polizeilich gemeldete Nachrichtenzurück, die automatisch in die App integriert werden.Prävention dank Community-CharakterIn welchem Kilometer-Radius eine Push-Mitteilung erfolgt, könnendie Community-Mitglieder von Dogorama individuell einstellen. Ist einMitglied mit seinem Hund auf Reisen, kann er oder sie sich aktuellesowie vergangene Gefahrenmeldungen an jedem beliebigen Ort anzeigenlassen. Dabei entstehen zu keiner Zeit Kosten, denn Dogorama stelltdieses Feature innerhalb der Community kostenfrei zur Verfügung.Anstatt die lebensrettende Information erst unmittelbar am Fundorteines Giftköders über einen Aushang zu erhalten, trifft der Hinweisdank Dogoramas starker Community präventiv vor dem Gassi gehen ein.