Community Bank System Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Kurs der Aktie Community Bank System steht am 22.10.2021, 21:53 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 73.38 USD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.

Die Aussichten für Community Bank System haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Community Bank System aktuell 2,45. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,66 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Community Bank System bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Community Bank System-Aktie: der Wert beträgt aktuell 33,74. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Community Bank System auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 31,86). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Community Bank System damit ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Community Bank System-Aktie beträgt dieser aktuell 74,03 USD. Der letzte Schlusskurs (72,66 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-1,85 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Community Bank System somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (70,83 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,58 Prozent), somit erhält die Community Bank System-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird Community Bank System auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.