Communications: Das macht sprachlos!

Der Communications-Kurs wird am 25.03.2019, 23:06 Uhr an der Heimatbörse New York mit 33,04 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Software und Dienstleistungen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Communications auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Communications erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -47,1 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 27,2 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -74,3 Prozent im Branchenvergleich für Communications bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,88 Prozent im letzten Jahr. Communications lag 63,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Communications-RSI ist mit einer Ausprägung von 72,07 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 43,58, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Für die Communications sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 6 Buc, 0 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Communications vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Communications. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 45,17 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 39,62 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 32,35 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".