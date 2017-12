Commerzbank: Auch zum Jahresende kaufenswert!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank hat kurz vor dem Ende des auslaufenden Jahres noch hervorragende Chancen, meinen charttechnische Spezialisten mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung und die Aussichten im Kampf um neue Tops. Denn der Wert hat erst am Freitag vor dem Weihnachtsfest noch demonstriert, dass er zumindest gegen größere Rückschläge im laufenden Aufwärtstrend gut gefeit ist. Konkret: Die Aktie verlor zwar etwas und setzte um 0,5 % zurück. Dennoch sind die Kurse sehr deutlich über der bedeutenden Haltezone bei 12 Euro verblieben. Dies verdeutlicht, wie aussichtsreich die jüngste Aufwärtsentwicklung trotz der nur relativ langsam steigenden Notierungen tatsächlich ist. Die Kurse der Commerzbank konnten in Höhe von gut 11 Euro eine erste Unterstützung für die laufende Entwicklung etablieren. Zudem schaffte der Titel bereits in Höhe von 12 Euro eine wesentlich deutlichere Haltezone, die es zu verteidigen gilt, wenn die Notierungen wie am Freitag etwas zurücksetzen. Im langfristigen Aufwärtsmarsch könnte die Commerzbank zudem bald auf neue Zwischenhochs treffen. Auf Höhe von 12,82 Euro wurden am 19. Dezember die aktuell gültigen 2-Jahres-Hochs markiert. Bei 13,28 Euro folgt das 3-Jahres-Top vom 8. April 2015. Schließlich wäre dann auch die Kursmarke von 14,39 Euro relevant. Hier findet sich das 5-Jahres-Hoch vom 4. April 2014. Darüber hätte die Aktie dann Luft für Kurssprünge in Richtung der runden und anziehenden 20-Euro-Marke.

Wirtschaftlich betrachtet wurden kurz vor Weihnachten mangels neuer Nachrichten keine neuen Einschätzungen abgegeben. Aktuell plädieren 15 % der Bankanalysten für einen Kauf. 65 % wollen halten und 20 % verkaufen den Banktitel.

Technische Analysten: Gute Zeichen

Technische Analysten wiederum sehen in der jüngsten Entwicklung einen Fortschritt im Aufwärtstrend. Der Wert hat alle Trendpfeile nach oben gedreht. 16,6 % Vorsprung auf den GD200 bedeuten, dass sich die Aktie in einem starken Aufwärtstrend befindet. Ein Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.