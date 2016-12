Commerzbank will um neue Kunden KÄMPFEN!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

am letzten Handelstag in diesem Jahr bekräftigt die Commerzbank erneut, auch in Zukunft im Bereich mit Privatkunden kräftig expandieren zu wollen. Die Ziele dabei dürfen ohne Weiteres als ehrgeizig angesehen werden. Bis Ende 2017 sollen 500.000 neue Kunden begrüßt werden dürfen, bis 2020 gar 2 Millionen. Als überzeugende Gründe sieht die Commerzbank unter anderem ihr dichtes Filialnetz an, das trotz der vielen Probleme nicht abgebaut werden soll. Darüber hinaus sollen ein breites Angebot und große Bemühungen um die Digitalisierung des Geschäfts weitere Kunden anlocken.

Commerzbank arbeitet am Investment-Roboter!

Eines der neuen Angebote soll im zweiten Quartal bei der Konzerntochter Comdirect an den Start gehen. Mit einem Robo-Advisor sollen Selbstentscheider Unterstützung bei ihrer Geldanlage bekommen. Nach Beantwortung einiger Fragen erhalten sie automatisch Vorschläge für mögliche Investments, ausgerechnet durch einen leistungsfähigen Computer mit einem nicht näher bekanntem Algorithmus. Sollte das Konzept gut ankommen und Erfolge feiern können, will die Commerzbank es ab 2018 auch in das Programm der Kernmarke aufnehmen. Das ist aber nur eines von vielen Beispielen für die Pläne der Commerzbank und wir werden 2017 in dieser Richtung sicher noch einiges aus Frankfurt zu hören und sehen bekommen.

