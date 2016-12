Commerzbank will den Sparkassen die Kunden STEHLEN!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Sparkassen und Volksbanken ziehen sich dieser Tage immer mehr im Sektor der Vermögensverwaltung zurück. Das bietet der Commerzbank anscheinend eine willkommene Angriffsfläche. Das Frankfurter Geldhaus gab in der „Euro am Sonntag“ bekannt, dass in Zukunft mit erhöhten Bemühungen in diesem Bereich zu rechnen ist. Der Markt wachse jährlich um mehr als fünf Prozent und die Commerzbank will daran „überproportional teilnehmen“.

Mit dichtem Filialnetz auf Kundenfang!

Um die eher zurückhaltenden Kunden von Sparkassen und Volksbanken zu einem Wechsel zu überzeugen, hält die Commerzbank auch weiter am dichten Filialnetz fest. Im Gegensatz zur Deutschen Bank sind in absehbarer Zeit keine Schließungen geplant, wenngleich das Personal deutlich abgebaut werden soll. Die meisten Experten halten die Umstrukturierungspläne der Commerzbank aber für sinnvoll. Für Rückenwind sorgen derzeit gute Nachrichten aus den USA, wo der Leitzins wie erwartet durch die FED angehoben wurde. Seither ist die Aktie der Commerzbank stetig am steigen. Selbst die italienische Bank Monte Del Paschi, die stärker unter Druck geraten ist als gedacht und wohl auf eine Milliardenrettung durch den Staat angewiesen ist, kann da die Stimmung kaum trüben.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

