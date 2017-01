Commerzbank will den MITTELSTAND erobern!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

bei der Commerzbank stand in den letzten Monaten vor allem das Geschäft mit Privatkunden im Mittelpunkt, Firmenkunden haben aber weiter eine hohe Bedeutung. Das zeigt sich jetzt auch bei den Plänen in diesem Segment. Firmenkundenchef Michael Reuther spricht in einem Interview mit der Börsenzeitung davon, 10.000 neue Kunden gewinnen zu wollen mit Umsätzen im Bereich von 15 bis 100 Millionen Euro. Diese sollen mit allen erdenklichen Dienstleistungen versorgt werden, von Krediten über Cash-Management bis hin zu Risikoabsicherungen.

Im gleichen Atemzug wird auch versprochen, dass der Fokus bei Firmenkunden in Zukunft auf dem deutschen Heimatmarkt liegen soll. Das europäische Ausland soll zwar ebenfalls Wachstumschancen bieten, hier sollen aber nur selektiv Unternehmen mit Umsatzgrößen von wenigstens 250 Millionen Euro ins Visier genommen werden. Es ist auch geplant, hier nur bestimmte Branchen in Erwägung zu ziehen, als Beispiele werden die Autoindustrie, Pharmaunternehmen und Maschinenbau genannt. An der Börse werden die Pläne nicht wirklich euphorisch aufgenommen. Am Montag startet die Commerzbank mit einem deutlichen Minus in die neue Woche.

