Commerzbank will Kunden durch Einfachheit bestechen!

die Commerzbank verabschiedet sich pünktlich zum neuen Jahr von Ausgabenaufschlägen bei Fonds. Stattdessen zahlen Kunden in Zukunft nur noch eine Pauschalgebühr für ein entsprechendes Depot in Höhe von 0,9 Prozent oder wenigstens 90 Euro im Quartal. Auch Kosten für die Depotführung und einzelne Transaktionen entfallen mit dem neuen Modell vollständig. Michael Mandel, Vorstand für Privatkunden bei der Commerzbank, hält die ehemaligen Aufschläge von drei bis fünf Prozent schlicht für nicht mehr zeitgemäß, da die Renditen dafür aktuell zu niedrig ausfallen.

Commerzbank will Vertrauen schaffen!

Neben den Renditen geschieht die Umstellung auch mit Blick auf das Vertrauen der Kunde. Vorwürfen, nach denen Berater Fonds vor allem nach der Höhe der Ausgabenaufschläge aussuchen würden, wird damit der Nährboden entzogen. Jetzt kann sich jeder sicher sein, dass weder einzelne Mitarbeiter noch die Commerzbank selbst durch die Empfehlung eines bestimmten Fonds mehr Geld verdient. Insgesamt stehen mehr als 100 ausgewählte Fonds zur Auswahl. Ganz neu ist das Angebot jedoch nicht. Einige Konkurrenten bieten ganz ähnliche Depotführungen an und auch die Commerzbank hat schon damit experimentiert. Jetzt aber wird das Konzept groß vermarktet und soll mit dazu beitragen, im Jahr 2017 weitere 500.000 Neukunden begrüßen zu können.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

